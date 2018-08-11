Верховна Рада ухвалила закон про розмитнення авто на іноземних номерах

Верховна Рада України ухвалила в другому читанні і в цілому законопроект № 8487 про розмитнення автомобілів в Україні. Законопроект "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування акцизним податком легкових транспортних засобів" підтримали 250 народних депутатів при мінімально необхідних 226 голосах.

Документ пропонує встановити базові ставки акцизного податку для нового автомобіля для авто з бензиновим двигуном об'ємом 1000 куб. см в розмірі 50 євро за одиницю і для "дизеля" – 75 євро. Для автомобілів з бензиновим двигуном об'ємом від 3000 куб. см ставка підвищена до 100 доларів, для дизельних об'ємом від 3500 куб. см – до 150 доларів.

Щоб визначити розмір акцизу для конкретного авто, до базової ставки будуть застосовувати коефіцієнти об’єму двигуна і віку.

При цьому законопроект № 8487 має набути чинності в комплексі із законопроектом № 8488, який поки не ухвалено. Законопроект №8488 "Про внесення змін до Митного кодексу України та деяких законодавчих актів щодо ввезення транспортних засобів на митну територію України" пропонує розширити умови, які є підставою для продовження строку тимчасового ввезення транспортних засобів комерційного призначення.

Обидва законопроекти про розмитнення автомобілів на єврономерах в першому читанні Рада схвалила ще 13 липня 2018 року.



Раніше генеральний директор Всеукраїнської асоціації автомобільних імпортерів і дилерів Олег Назаренко зазначав, що закони про розмитнення авто не допоможуть "євробляхерам" через те, що останні, на думку експерта, не зможуть переоформити на себе автомобілі, які належать іноземним фірмам.

https://ukr.segodnya.ua/economics/avto/verhovnaya-rada-prinyala-zakon-o-rastamozhke-avto-na-inostrannyh-nomerah-1186946.html