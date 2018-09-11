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Прем’єр-міністр: Запуск опалювального сезону – пряма відповідальність конкретних міських голів

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Запуск опалювального сезону, забезпечення подачі тепла в оселі громадян – пряма відповідальність конкретного міського голови. Про це сказав Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман під час «Години запитань до Уряду» у Верховній Раді.

Він наголосив, що підготовка до опалювального сезону має відбуватися одразу після закінчення попереднього періоду. Більше того, Уряд зі свого боку повністю забезпечив ресурсну базу – у сховищах достатньо газу, аби придбати його і забезпечити людей.

«У рамках децентралізації ми передали 4 млрд дол. до місцевих бюджетів. Цього достатньо, аби провести вчасну підготовку, погасити попередні борги, – сказав Володимир Гройсман. – Уряд ще 5 жовтня прийняв рішення про початок опалювального сезону».

Глава Уряду наголосив, що наразі немає жодних вимог будь-яких передоплат за енергоносії. Натомість є програма субсидій, яка захищає людей, для яких комунальні послуги є дорогими. Так само є можливості реструктуризації боргів за енергоносії.

«Але деякі міські голови дозволяють нехтувати інтересами людей і кивають на Уряд, - сказав Володимир Гройсман. - У нас всі міста в однакових умовах. Але в 95% міст опалювальний сезон стартував, а в 5% – ні. Значить, є проблеми – в тому числі в управлінні».

Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів України

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