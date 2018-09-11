09. 11. 2018
04071 м. Київ, а/с 110
тел/факс (044) 207-12-58
тел.моб   (066) 346-08-46
home1 search contacts

Глава Уряду про ситуацію у вугільній галузі: До кінця року - стабілізувати роботу і перейти до модернізації

smaller text tool iconmedium text tool iconlarger text tool icon

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман вимагає від Міністерства енергетики та вугільної промисловості до кінця року забезпечити стабільну роботу вугільної галузі, а з наступного – перейти до активної модернізації шахт, запуску нових лав і нарощування видобутку вугілля. Про це Глава Уряду сказав під час «Години запитань до Уряду» у Верховній Раді.

«Ми прийняли рішення про виділення 500 млн грн на підтримку шахт. Зараз говоримо про запуск роботи Національної вугільної компанії. Завдання стоїть – до кінця року стабілізувати ситуацію у вугільній галузі. І це питання Міністерства енергетики та вугільної промисловості, - сказав Володимир Гройсман. - Наступного року даємо 2,6 млрд грн».

Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів України

Back to Top
Newer news items:
Older news items:

Додати коментар

Захисний код
Оновити

Останні новини

Курси валют

 

 

Календар

< лютого 2015 >
П В С Ч П С Н
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28  