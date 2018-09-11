Глава Уряду про ситуацію у вугільній галузі: До кінця року - стабілізувати роботу і перейти до модернізації

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман вимагає від Міністерства енергетики та вугільної промисловості до кінця року забезпечити стабільну роботу вугільної галузі, а з наступного – перейти до активної модернізації шахт, запуску нових лав і нарощування видобутку вугілля. Про це Глава Уряду сказав під час «Години запитань до Уряду» у Верховній Раді.

«Ми прийняли рішення про виділення 500 млн грн на підтримку шахт. Зараз говоримо про запуск роботи Національної вугільної компанії. Завдання стоїть – до кінця року стабілізувати ситуацію у вугільній галузі. І це питання Міністерства енергетики та вугільної промисловості, - сказав Володимир Гройсман. - Наступного року даємо 2,6 млрд грн».

Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів України