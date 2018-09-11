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Вчасне ухвалення бюджету – це стабільність економіки, автоматичне підвищення пенсій, забезпечення промислового розвитку, – Прем’єр-міністр

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Вчасне ухвалення підготовленого Урядом України проекту Державного бюджету на 2019 рік дає можливість закріпити позивну динаміку розвитку економіки, профінансувати підвищення пенсій військовим пенсіонерам з січня, а решті категорій – з березня, забезпечити виконання соціальних програм та програм галузевого розвитку. Про це сказав Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, звертаючись до народних депутатів.

За його словами, ухвалення бюджету – це особиста відповідальність кожного члена Парламенту. І саме від розуміння цієї відповідальності залежить, чи будуть виконані завдання з підвищення мінімальної зарплати до 4173 грн, підвищення мінімальної зарплати військовим – до 10 тис. грн.

«З 1 січня потрібно провести перерахунок пенсій військовим пенсіонерам, а 1 березня – наймасовіший перерахунок пенсій 12 млн пенсіонерів інших категорій. Це неможливо зробити без ухваленого бюджету», - сказав Володимир Гройсман.

Він нагадав, до в проекті Держбюджету враховані програми безкоштовних ліків, безкоштовних аналізів, продовження будівництва доріг, запуск Фонду енергоефективності, підтримка промисловості. «Це бюджет стабільності та економічного зростання. Просив би сприймати (його ухвалення) як особисту відповідальність, - сказав Глава Уряду. - Несхвалення бюджету – це тотальна криза і знецінення доходів громадян. Ніхто не має права ставити під загрозу стабільність. Особливо в умовах, коли на сході є агресор, який хоче панувати на нашій землі… Україна має бути сильною. Давайте приймемо рішення і забезпечимо стабільність».

Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів України

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