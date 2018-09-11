Прем’єр-міністр про завершення сезону дорожніх робіт: Маємо понад 80% виконання планів

Cезон активних дорожніх робіт 2018 року завершується, дорожні служби підбивають підсумки і готуються до зими. Втім, вже зараз очевидні прогалини з виконанням планів реконструкції доріг місцевого значення, на які виділялися 11 млрд грн бюджетних коштів, а також необхідність швидкої реакції на випадки зловживань. Про це сказав Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман під час наради з питань ситуації у дорожній галузі. Учасники наради заслухали звіти керівництва Державного агентства автомобільних доріг «Укравтодор» та Державної аудиторської служби, яка за дорученням Глави Уряду провела аудит виконання робіт та використання виділених на них бюджетних коштів. У період звіту увійшли 2015-2017 роки, і зараз перед Службою стоїть завдання проаналізувати 2018 рік – детально, по кожному підряднику і кожній використаній гривні.

«Нікому не дам зловживати на будівництві доріг. Ми опрацюємо матеріали (перевірок Держаудитслужби). Мене цікавлять завищені ціни, недотримання якості матеріалів, порушення технологій, – сказав Володимир Гройсман. – В деталях потрібно проаналізувати 2018 рік. Хочу отримати відповіді на всі питання – повний результат: хто завищував ціни, хто змішував (неякісний) бітум, все. Ті, хто робив роботу добре – подякувати, а ті, хто займався крадіжкою – притягти до відповідальності».

Глава Уряду наголосив, що обіцянка про якісні дороги – пріоритет роботи. «Я пообіцяв, що українці будуть їздити хорошими дорогами, і вони будуть їздити. Зрозуміло, що це непросто, і за один рік не зробиш. Але у нас є п’ятирічна комплексна програма (з’єднання обласних центрів новими шляхами, побудованими за новими нормами і з дотриманням вимог безпеки). Її виконання дозволить досягти мети».

У цьому контексті Глава Уряду наголосив і на важливості виконання програм будівництва доріг місцевого значення. «Є області, де добре ідуть справи, є області, які демонструють безгосподарність. З ними будемо окремо працювати, - сказав Володимир Гройсман. - Місцеві дороги – це відповідальність місцевих влад. З доступних 11 млрд грн (виділених в бюджеті цього року) виконання буде тільки на 6 млрд грн. Обсяги менші, ніж могли б бути. Хотів би, аби всі зробили висновки».

Окремо Володимир Гройсман торкнувся теми планів на 2019 рік. Так, за даними «Укравтодору», деякі тендери на наступний будівельний сезон оголошуються вже зараз.

«Тож важливо, аби Парламент схвалив проект Держбюджету на 2019 рік, в якому вже 55 млрд грн будуть направлені на дороги. З них 17 млрд грн – на місцеві дороги, - зазначив Глава Уряду. - Українці побачать більші обсяги робіт і відчують, що хороших шляхів стає більше».

Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів України