Наступний рік має стати роком нових можливостей і посилення напрацьованого позитиву, – Володимир Гройсман

Наступний рік має стати роком нових можливостей і посилення тих позитивних тенденцій, які Україна фіксує 10 кварталів поспіль. Про це сказав Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман під час роботи Ради регіонального розвитку, яка зібрала представників регіональної влади з усієї країни.

«Сьогодні всі сфери національної економіки мають потенціал для зростання. Ми на правильному шляху. Але треба доводити реформи до завершення, відкриття можливостей. Нам потрібно зробити економіку сильною, побудувати систему – від громади до центру – доброзичливу до інвестування», - сказав Володимир Гройсман.

Він додав, що більшість змін – фундаментальні. Вони вимагають часу і ускладнюються необхідністю виплачувати борги і долати виклики популізму.

«Що потрібно зараз? Продовжити змінюватися. 2019 рік – це рік можливостей. Саме в 2019 році ми будемо мати перші успіхи в реформі медицини, в освіті, будемо будувати більше доріг, зможемо підвищити соціальні стандарти. Ми відкриваємо можливості для збільшення видобутку газу – заради енергонезалежності, - сказав Володимир Гройсман. – Нам треба не просто проводити реформи, а й захищати їх. Весь позитив – це не здобуток окремого політика, це кожен з вас робить свій внесок кожного дня».

У цьому контексті Глава Уряду наголосив на важливості вчасного ухвалення проекту Державного бюджету на 2019 рік, де закладені можливості продовження соціальних реформ, автоматичного перерахунку пенсій, забезпечення субсидій.

«Зараз всі політикани, хто критикує зміни, бояться єдиного – а якщо Уряду вдасться? Якщо вдасться, тоді риторика популізму буде знівельована, - зазначив Володимир Гройсман. – А у нас уже є чим пишатися. Працюємо на Україну, і Україна стане незалежною, економічно сильною країною».

Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів України