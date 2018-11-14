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Глава Уряду про початок опалювального сезону: Заручниками недолугих дій деяких мерів є прості люди

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Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман назвав безвідповідальними і неприпустимими дії окремих мерів українських міст, де до цього часу є проблеми з постачанням тепла в домівки громадян. Про це він сказав, відкриваючи засідання Уряду.

«Заручниками таких дій є люди. І я 24 години на добу вимушений займатися питанням постачання тепла, розблоковувати його вольовим рішенням і особистим втручанням – по Кривому Розі, Павлограду, Херсону, - сказав Володимир Гройсман. - Скільки раз я говорю: чи так важко підготувати з квітня систему ТКЕ? Вже повноваження дали, закачали 17 млрд кубів газу, схвалили закон про реструктуризацію боргів, ухвалили рішення про початок сезону ще в жовтні. Але дотягнули до останнього… Навіщо такі люди обираються в мери, якщо не можуть зробити елементарні речі?».

Глава Уряду сказав, що готовий застосувати механізм звернення до Парламенту щодо відсторонення від роботи мерів, які не розпочали опалювальний сезон у своїх містах.

«Мені набридла безвідповідальність, яку люди відчувають щодня», - сказав Глава Уряду.

Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів України

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