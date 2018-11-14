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Українці мають бути захищені від безвідповідальності місцевих чиновників, – Геннадій Зубко

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Люди не будуть заручниками місцевої влади, не спроможної забезпечити теплопостачання в їхні оселі. Ми захистили українців від такої безвідповідальності. Ми встановили пряму заборону на відключення та обмеження енергопостачання теплопостачальних підприємств від газу в опалювальний період. Це дозволить забезпечити всіх українців взимку теплом. Про це на засіданні Уряду повідомив Віце-прем’єр-міністр – Міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко, коментуючи прийняття двох урядових постанов.

«Ми впроваджуємо гарантії безперервної діяльності теплопостачальних підприємств та найголовніше - забезпечуємо всі умови для надання якісних послуг громадянам в опалювальний період. Також ми підтримали теплопостачальні підприємства в умовах підвищення тарифу на газ. Врегулювали питання розрахунків підприємств ТКЕ і ТЕЦ з НАК «Нафтогаз» за природний газ. Для підприємств ТКЕ у період з 1 грудня 2018 р. до 1 квітня 2019 р. рівень розрахунків з НАК за постачання газу складе 78%, а для ТЕЦ - 60% (на сьогодні він становив 90%). Наша мета - забезпечити безперебійне постачання природного газу теплопостачальникам під час опалювального сезону 2018/19 року», - повідомив Геннадій Зубко.

Також він наголосив, що стабільне проходження опалювального періоду – зона відповідальності місцевої влади. Муніципалітети, маючи всі можливості – фінансові і технічні, відповідальні за вчасне підключення соціальних і житлових об’єктів до тепла. Початок і проходження опалювального сезону – абсолютно планова робота, яка здійснюється не за один день чи тиждень. І вона має бути системною та скоординованою.

Служба Віце-прем'єр-міністра України

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