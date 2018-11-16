АРМА стала прикладом успішної нової інституції, яка працює за найкращими європейськими стандартами, - Іванна Климпуш-Цинцадзе

Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) стало прикладом успішної нової інституції, яка працює за найкращими європейськими стандартами. Про це заявила Віце-прем’єр-міністр із питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе, виступаючи на відкритті першого Українського форуму з управління арештованими активами «Форма». Форум організований АРМА спільно з Антикорупційною ініціативою ЄС в Україні (EUACI) та має на меті запросити український бізнес до налагодження ефективного державно-приватного партнерства у сфері управління арештованими активами.

«Наше спільне завдання – посилювати антикорупційну боротьбу. Адже боротьба з корупцією – це з-поміж іншого вибудовування системи відносин державно-приватного партнерства на засадах об’єднання ресурсів з відповідним розподілом ризиків, відповідальності та винагород», - зазначила Віце-прем’єр-міністр.

За її словами, підвищення зацікавленості бізнесу до співпраці з АРМА є державним інтересом. Це матиме своїм наслідком посилення конкуренції потенційних управителів і, як результат, підвищення надходжень до державного бюджету від управління арештованим майном. Робота АРМА - ще один крок в комплексі заходів Уряду щодо боротьби із корупцією, крок до посилення чітких, прозорих та зрозумілих відносин між органами державної влади, представниками ділових кіл і громадянського суспільства у сфері управління арештованим майном.

Іванна Климпуш-Цинцадзе зазначила, що АРМА було створено «з чистого аркуша» у повній відповідності до Директив ЄС. Це дало можливість вибудувати в Україні інструментарій з належного управління активами європейського зразка. Такий механізм ефективно функціонує у всіх державах-членах ЄС та є зрозумілим для більшості країн світу. За змістом, обсягом функцій і правовим статусом АРМА не має аналогів у системі органів державної влади в Україні. Агенція на партнерських засадах співпрацює з Платформою установ з повернення активів держав-членів Європейського Союзу, що зумовлює гармонізацію її роботи з принципами, цілями та стандартами, встановленими в Європейському Союзі.

«Безумовно, АРМА – це одна з історій успіху. Про успішність агентства зазначають наші міжнародні партнери та експерти. АРМА виступає своєрідним мостом між державними органами і бізнесом, створюючи при цьому взаємовигідне державно-приватне партнерство, яке в Україні тільки набирає обертів», - зазначила Віце-прем’єр-міністр. Вона зазначила, що компанії, які долучаться до цієї співпраці, стануть першими «агентами змін» і сприятимуть поширенню успішних прикладів.

Посол Данії в Україні Рубен Мадсен, виступаючи на відкритті, зазначив, що Данія продовжує підтримувати Україну на шляху реформ, зокрема, у сфері боротьби з корупцією. Важливим напрямом він назвав підвищення спроможності вже утворених антикорупційних інституцій, зокрема, АРМА. Посол підкреслив, що успішна робота з арештованими активами багато в чому залежить від результатів роботи судової системи, але і значення АРМА тут не менш важливе. «Адже в Україні все ще є структури, які присвоюють кошти, що мають бути використані на благо країни, на створення нових робочих місць і підвищення добробуту громадян. Саме АРМА повертає ці ресурси», - додав Посол.

Керівник Програм співробітництва Представництва Європейського Союзу в Україні Штефан Шльойнінг зазначив, що допомога в боротьбі з корупцією – один з основних напрямів підтримки України з боку ЄС з часів Революції Гідності. Він зазначив, що АРМА, хоч і є новою інституцією, та вже довела свою ефективність, зокрема, завдяки обміну досвідом і успішній співпраці з аналогічними структурами у країнах–членах ЄС. Штефан Шльойнінг наголосив, що ЄС і надалі підтримуватиме цей напрям, оскільки робота антикорупційних структур дуже важлива для економічного зростання і повернення довіри громадян України до таких органів.

Голова АРМА Антон Янчук зазначив, що успішна робота АРМА стала можливою як завдяки підтримці міжнародних партнерів і наслідуванню найкращих практик подібних інституцій в ЄС, так і завдяки постійній підтримці Уряду України: в оперативному ухваленні підзаконних актів, необхідних для роботи новоствореної структури, і в щоденній взаємодії.

Довідково

Форум об’єднав представників великого та середнього бізнесу України, представників ЄС та аналогічних агентств з управління активами держав-членів ЄС.

Створення АРМА було одним із основних критеріїв виконання Україною Плану дій з лібералізації візового режиму з ЄС.

26 жовтня за підтримки Антикорупційної ініціативи ЄС в Україні (EUACI) незалежна група міжнародних експертів презентувала попередні результати Звіту про Технічну оцінку Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА).

У своїх рекомендаціях фахівці окреслили успіхи та виклики, що існують наразі перед агентством, відзначивши налагодженість процесів у роботі агентства та наявність усіх потрібних повноважень та інструментів, аби знаходити активи з метою їхнього подальшого заморожування чи конфіскації як в Україні, так і за кордоном, і той факт, що робота АРМА відповідає європейським практикам.

АРМА реалізує низку функцій відносно арештованих активів, серед яких виявлення і розшук арештованого майна і управління заарештованими активами. Функцію управління активами АРМА реалізує шляхом продажу активів на прозорому аукціоні або передачі їх в управління менеджменту з бізнесу на термін арешту майна. Процедура конкурсного відбору управителів і передачі активів в управління відрізняється від звичних тендерів. АРМА не обмежує компанії в можливості участі в конкурсному відборі.

Компанії, що беруть в управління майно, отримують відсоток від прибутку, отриманого від управління таким майном. Управління активами здійснюється на умовах ефективності, а також збереження та збільшення їхньої вартості. Будь-яка успішна компанія з надійною репутацією та відповідністю низці критеріїв може стати партнером АРМА та взяти арештоване майно в управління.

Служба Віце-прем'єр-міністра України