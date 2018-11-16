Привітання Прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана з Днем працівників радіо, телебачення та зв’язку

Шановні друзі!

Від імені Уряду та від себе особисто вітаю з професійним святом – Днем працівників радіо, телебачення та зв’язку!

В сучасну епоху інформація є одним з найважливіших та найдорожчих глобальних ресурсів, а доступ до неї є необхідним елементом успіху в будь-якій сфері діяльності. Переорієнтація провідних суспільств на засади цифрової креативної економіки створює нову реальність, у якій частка інформаційного продукту у структурі виробництва зростає, а швидкість, зручність та надійність операцій з інформацією стають визначальними чинниками розвитку.

Україна повністю поділяє сучасні західні цінності свободи слова та свободи преси. Відкрите суспільство неможливо збудувати без вільних засобів масової інформації, важливими елементами яких є радіо і телебачення. Забезпечення створення необхідних умов для безперешкодного розвитку та функціонування радіо, телебачення та сучасних засобів зв’язку є нашим першочерговим завданням.

Варто підкреслити, що в умовах гібридних викликів, інформаційної війни та маніпулятивних технологій на перший план виходить питання інформаційної безпеки. Завданням держави є убезпечення громадян від ворожих інформаційних атак. Однак ми жодним чином не збираємося обмежувати існування будь-яких телевізійних чи радіоканалів, адже вільний доступ до інформації, свобода слова та вільна преса є нашими фундаментальними цінностями. Впевнений, що високий професіоналізм українських редакцій і мовників є основним чинником розвитку інформаційного простору, а отже – українського суспільства загалом.

Висловлюю подяку всім працівникам радіо, телебачення та зв’язку! Бажаю міцного здоров’я, нових яскравих проектів і подальшого професійного зростання!

З повагою

Прем’єр-міністр України Володимир ГРОЙСМАН