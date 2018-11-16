Україна зацікавлена у проектах закупівлі скрапленого газу та вугілля – допоки не покриє дефіцит ресурсів власними копалинами, – Володимир Гройсман

Україна зацікавлена у проектах постачання скрапленого газу та вугілля з інших країн - партнерів, передусім США, допоки не покриє дефіцит ресурсів власними копалинами, сказав в інтерв’ю Reuters Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман.

Він наголосив, що наразі Уряд взяв за мету досягти повної енергонезалежності – по всіх видах палива. Проте її досягнення потребує часу. І допоки опрацьовуються всі механізми виконання поставлених завдань, Україна користуватиметься пропозиціями партнерів – передусім ЄС та США – щодо постачання газу та вугілля. Як зазначив Глава Уряду, деталі такого співробітництва обговорювалися під час недавнього візиту Міністра енергетики США Ріка Перрі до Києва.

"Зріджений газ є дуже цікавим для України. Ми обговорили весь спектр нашого співробітництва в енергетичному секторі. Що стосується вугілля, ми будемо купувати його у наших міжнародних партнерів, поки ми не покриваємо внутрішній дефіцит", - сказав Володимир Гройсман.

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