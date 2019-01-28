Міністр оборони: Ми переходимо до нового етапу з розвитку техніки Збройних Сил України

Ми переходимо до нового етапу з розвитку техніки Збройних Сил України. Це етап створення, виробництва, експлуатації нової техніки: танків, БТР, ракет, машин, систем залпового вогню, артилерії. На цьому сьогодні, 28 січня, акцентував увагу Міністр оборони України Степан Полторак під час перебування у Харкові.

«Все це дасть нам можливість захистити себе від агресора, захистити нашу землю, рідних і близьких від загроз, які, на жаль, зараз існують», – підкреслив він.

Глава оборонного відомства наголосив, що від того, наскільки якісно виробничниками виконана продукція, залежить не тільки виконання особовим складом бойових завдань, а в першу чергу те, скільки хлопців повернуться додому живими і здоровими.

Степан Полторак висловив переконання у тому, що чимало підприємств мають можливість значно посилити співпрацю з оборонним відомством. Відповідно Міністерство оборони могло би більше замовляти продукції для Збройних Сил України.

«Але тут, звичайно, потрібне виконання двох умов. Перше – це спроможність підприємств поставляти продукцію. І у цьому напрямку підприємства мають працювати постійно для того, щоб представляти нові зразки, позиції. А Міноборони треба мати фінансовий ресурс, який збільшується щороку, щоб заключати контракти, давати додаткові робочі місця, нове грошове утримання для всіх, хто працює. Таким чином, можливо значно підвищити рівень боєздатності наших Збройних Сил України», – підкреслив Міністр оборони України.

Міністерство оборони України