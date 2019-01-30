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Уряд оновив норми споживання газу для домогосподарств без лічильників

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Кабінет Міністрів України в рамках поновлення справедливих норм споживання газу населенням України ухвалив рішення про встановлення норми в 3,29 кубометра газу на одну особу на місяць для домогосподарств, які не мають лічильників. Про це повідомив Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман під час засідання Уряду.

Він нагадав, що норма в 3,3 кубометра була встановлена у 2016 році. Проте за рішенням суду вона була скасована і в дію вступили старі, збільшені і несправедливі, норми споживання.

«Ми бачимо обурення людей через завищені норми споживання. Це відбулося внаслідок того, що на рішення Уряду було подано до суду і суд скасував наше рішення. Ми будемо відстоювати свою правоту, але потрібне нове рішення, – сказав Володимир Гройсман. – Ми встановлюємо нову норму – 3,29 кубометра. Така норма буде затверджена. Люди будуть платити справедливу ціну за справедливий обсяг, а не за завищений».

Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів України

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