Уряд рекомендував НАК «Нафтогаз України» забезпечити 100% домогосподарств лічильниками споживання газу

Кабінет Міністрів України в рамках кампанії з установлення чіткого обліку споживання газу рекомендував НАК «Нафтогаз України» забезпечити 100% домогосподарств України лічильниками палива. Про це сказав Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман.

«Всі мають бути зацікавлені у тому, аби рахувати – хто і скільки споживає реально, а не списувати один на одного. Потрібен лічильник. У нас є домогосподарства, в яких лічильника немає. Чиє це завдання (забезпечити лічильниками)? Постачальника газу! – сказав Володимир Гройсман. – Саме тому ми будемо рекомендувати НАК «Нафтогаз України» забезпечити громадян лічильниками. Тоді ми будемо точно знати, хто скільки споживає».

Контроль за виконанням цієї рекомендації покладено на Міністерство енергетики та вугільної промисловості України. «У максимально стислі терміни в кожному домогосподарстві має стояти лічильник. Тоді всі побачать, що облік є», – сказав Глава Уряду.

Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів України