Уряд збільшує соціальну допомогу сім'ям, в яких народжуються діти, - "муніципальна няня" і "пакунок малюка"

Муніципальна няня - додатково до щомісячних виплат на дитину

Кожній українській сім’ї, в якій народжуються діти, Уряд надає грошову допомогу в розмірі 41 280 гривень. Грошові виплати здійснюються одноразово в сумі 10 320 гривень, решта коштів виплачується рівними частинами впродовж наступних 36 місяців. Протягом трьох років декретної відпустки держава також щомісяця сплачує за маму єдиний соціальний внесок, що збільшує її страховий стаж.

З вересня 2018 року Уряд впровадив ще один вид соціальної підтримки материнства – «пакунок малюка». Кожна жінка, в якої з’явився новонароджений, безкоштовно отримує подарунок з необхідними в перший період життя дитини речами. «Пакунок малюка» формувався на основі опитування молодих мам, а перелік речей буде розширено з лютого 2019 року.

З 2019 року в Україні запрацював ще один вид соціальної допомоги новоспеченим батькам – «муніципальна няня». Це додаткова грошова допомога від Уряду молодим сім’ям.

Крім щомісячних 860 гривень виплат на дитину, сім’я зможе безповоротно щомісяця отримувати ще 1 626 гривень на відшкодування послуги няні. На це Уряд у Державному бюджеті заклав 500 мільйонів гривень. Цією безповоротною допомогою від Уряду зможуть скористатися 25 тисяч сімей.

Подвійна вигода

Урядовий проект «Муніципальна няня» має три мети. Перша – це підтримка українських сімей, в яких народжуються діти. Незалежно від того, виходить мама на роботу чи залишається у декретній відпустці, держава виплачуватиме такій сім’ї щомісячну компенсацію на няню.

Безповоротна допомога від Уряду прив’язана до прожиткового мінімуму для дітей. З січня 2019 року сім’я зможе отримувати щомісяця 1 626 грн відшкодування послуги помічниці для своєї дитини.

Це додатково до щомісячних виплат на дитину, які жінка законно отримуватиме впродовж трьох років декретної відпустки. Ця компенсація виплачуватиметься управлінням соціального захисту населення наприкінці кожного місяця і автоматично переглядатиметься щороку відповідно до прожиткового мінімуму на дітей віком до шести років, встановленого станом на 1 січня відповідного року. Друга мета Уряду полягає в підтримці жінок працездатного віку, які працюють нянями.

Рідко знайдеш випадок, коли «помічницю мами» оформляють у сім’ю офіційно. Зазвичай це тіньова зайнятість, яка не є вигідною для тих, хто ще не досяг пенсійного віку. А ринок праці в Україні свідчить, що нянями в основному працюють ті, кому до пенсії залишилося 5 і більше років. Тож держава, турбуючись про гідну пенсію для таких жінок, пропонує офіційне працевлаштування по догляду за дітьми.

Як це виглядатиме на практиці? Мама самостійно обирає няню, укладає з нею цивільно-правовий договір, який, до слова, не потребуватиме нотаріального завірення. Далі мама має подати документи в управління соціального захисту населення для оформлення компенсації послуги «муніципальна няня».

Крім заяви про надання допомоги, потрібно буде додати копію договору з нянею, свідоцтво про народження дитини, копію сторінок паспорта мами, підтверджувальні документи про оплату послуги няні (виписка з банківського рахунка, розрахункова квитанція тощо).

Жінка, яка прагне офіційного працевлаштування в сім’ї по догляду за дітьми, має оформити ФОП (фізична особа-підприємець КВЕД 97.00, КВЕД 88.91/юридична особа-підприємець КВЕД 78.20, КВЕД 85.10) та відкрити рахунок в банку, на який надходитиме її заробітна плата.

Чому це вигідно для няні? Пояснюємо на конкретному прикладі.

У містах-мільйонниках місячна заробітна плата няні коливається від 8 до 10 тис. грн. Зареєструвавшись підприємцем 3 групи, жінка сплачуватиме щомісяця податок (5% від суми доходу) у розмірі 500 грн і ЄСВ – 816 грн. Це загалом 1319 грн.

Якщо жінці на даний момент 55 років, її пенсійний вік за умови наявності 30-річного страхового стажу настане у 60 років. Але жінка має всього 25 років страхового стажу. Урядовий проект «муніципальна няня» дає змогу за 5 років інвестувати у свій страховий стаж, при цьому офіційно отримуючи заробітну плату, яка на даний момент прирівнюється до середньої в Україні, і вийти на пенсію на три роки раніше.

Оскільки більшість нянь в Україні жінки працездатного віку, формалізація відносин з батьками стане практичною і для оформлення житлової субсидії. Адже офіційно безробітні громадяни мають право на допомогу лише за умови сплати ЄСВ. А у випадку відкриття ФОПа єдиний соціальний внесок сплачується щомісяця і впливає на збільшення страхового стажу такої людини.

Третя мета Уряду – «страхування» сімей від недобросовісних нянь. Формалізація відносин між батьками та нянею додасть ще більшої відповідальності й впевненості обом сторонам. Няня, отримавши офіційне працевлаштування, отримає впевненість у завтрашньому дні, а мама гарантію, що її дитина у надійних руках. А Уряд потурбується про соціальний захист обох.

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