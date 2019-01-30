Кабінет Міністрів розширює перелік електронних послуг і вводить низку е-ініціатив для сімей з новонародженими

Кабінет Міністрів України в рамках розвитку електронного урядування розширює спектр електронних послуг для громадян, а також пропонує низку електронних ініціатив для сімей з новонародженими дітьми. Як зазначив Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, зараз громадянам доступні 118 електронних послуг, і цей показник буде збільшений ще на 50 пунктів.

«Електронне урядування може забезпечити доступність адміністративних послуг, мінімізувати зловживання і нівелює участь чиновника», – сказав Володимир Гройсман.

Він нагадав, що зараз українці мають вибір: або вирішити своє питання он-лайн і провести у Інтернет-мережі процедури реєстрації бізнесу, отримання довідки чи дозволу, або піти у прозорий офіс надання адміністративних послуг і в зручний спосіб зробити все необхідне.

«Це оптимізує процеси, робить послуги доступними, – сказав Глава Уряду. – І сьогодні ми презентуємо нову послугу для сімей з новонародженими. У них з’явиться можливість отримати послуги в електронному форматі. У тому числі послугу «муніципальна няня».

За словами Прем’єр-міністра, послуга передбачає надання родині з малюком компенсації витрат на вихователя для дитини. Причому подати документи на таку компенсацію також можна буде в електронному вигляді.

Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів України