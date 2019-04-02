04. 02. 2019
04071 м. Київ, а/с 110
тел/факс (044) 207-12-58
тел.моб   (066) 346-08-46
home1 search contacts

Встановлення обліку комунальних послуг – це по суті вбивство монополіста, – Геннадій Зубко

smaller text tool iconmedium text tool iconlarger text tool icon

Сьогодні в Україні встановлено 78% будинкових лічильників тепла. Є міста - Луцьк, Київ, Вінниця, де цей показник наближається до позначки 100%. Почали рухатися до встановлення будинкових лічильників води. А це шлях до 100-відсоткового обліку всіх послуг, українці зможуть бачити і управляти своїм енергоспоживанням. Про це заявив у прямому ефірі телеканалу «112 Україна» Віце-прем’єр-міністр – Міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко.

«Встановлення обліку комунальних послуг – це по суті вбивство монополіста. Тому що людина не тільки бачить, скільки вона споживає, а ще й починає управляти: не тільки за рахунок «прикрути», але і за рахунок установки ІТП, регулюючи обсяг споживаного теплоносія від температури на вулиці. Люди починають чітко розуміти, як їм заощадити», – зазначив Геннадій Зубко.

Нагадаємо, у середу своїм рішенням Уряд повернув знижені норми споживання газу для побутових споживачів без лічильників, а також зобов’язав НАК «Нафтогаз України» передбачити видатки на установку індивідуальних лічильників газу для побутових споживачів.

Служба Віце-прем'єр-міністра України

Back to Top
Older news items:

Додати коментар

Захисний код
Оновити

Останні новини

Курси валют

 

 

Календар

< лютого 2019 >
П В С Ч П С Н
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28      