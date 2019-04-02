Встановлення обліку комунальних послуг – це по суті вбивство монополіста, – Геннадій Зубко

Сьогодні в Україні встановлено 78% будинкових лічильників тепла. Є міста - Луцьк, Київ, Вінниця, де цей показник наближається до позначки 100%. Почали рухатися до встановлення будинкових лічильників води. А це шлях до 100-відсоткового обліку всіх послуг, українці зможуть бачити і управляти своїм енергоспоживанням. Про це заявив у прямому ефірі телеканалу «112 Україна» Віце-прем’єр-міністр – Міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко.

«Встановлення обліку комунальних послуг – це по суті вбивство монополіста. Тому що людина не тільки бачить, скільки вона споживає, а ще й починає управляти: не тільки за рахунок «прикрути», але і за рахунок установки ІТП, регулюючи обсяг споживаного теплоносія від температури на вулиці. Люди починають чітко розуміти, як їм заощадити», – зазначив Геннадій Зубко.

Нагадаємо, у середу своїм рішенням Уряд повернув знижені норми споживання газу для побутових споживачів без лічильників, а також зобов’язав НАК «Нафтогаз України» передбачити видатки на установку індивідуальних лічильників газу для побутових споживачів.

Служба Віце-прем'єр-міністра України