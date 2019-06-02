Атака на команду МОЗ – намагання повернути Україну до прірви з минулого, – Володимир Гройсман

Атака на команду Міністерства охорони здоров’я, яка реалізує сьогодні медичну реформу, це намагання повернути Україну у прірву минулого, коли системою охорони здоров’я ніхто не опікувався. Про це сказав Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман під час засідання Уряду.

Він наголосив, що саме цей Уряд сформував команду МОЗ на чолі з Уляною Супрун. Вони представили бачення змін і почали їх запроваджувати. Але з першого дня їх атакують, намагаючись повісити на них весь негатив попередніх років.

Між тим Глава Уряду зазначив, що за останні роки реалізовані великі програми. Він навів приклади програми «Доступні ліки», за якою вже виписані близько 31 млн рецептів, змінено систему закупівлі ліків і відтак ліквідовано корупційні схеми, йде добудова клініки «ОХМАТДИТ», розбудовується мережа кардіоцентрів.

Як наголосив Прем’єр-міністр, неремонтована палата у районній лікарні – «це не вина Уляни Супрун». Навпаки, Уряд опрацьовує і запроваджує різні механізми, аби відремонтувати палати, дати можливості оснастити лікарні, підвищити якість медичної послуги і забезпечити достойні зарплати лікарям.

«Я бачу тренд, що звинувачують тих, хто хоче щось змінити, – сказав Володимир Гройсман. – Та нас це не зупинить. Будемо йти далі – у нас великі плани. Ми підтримуємо команду Міністерства охорони здоров’я, яка реалізує реформу. І нам потрібен кінцевий результат».

Він також повідомив, що дав доручення урядовцям підготувати звернення до суду, аби відновити справедливість.

Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів України