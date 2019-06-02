Для нашого Уряду дороги – пріоритет, адже це безпека, економіка і нова якість життя, – Прем’єр-міністр

Відновлення доріг в Україні – пріоритет роботи Уряду, адже це безпека, можливості для економіки та нова якість життя. Про це сказав Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман під час засідання Уряду.

Він наголосив, що дороги в Україні не ремонтувалися десятиліттями. Їх зношення подекуди сягало близько 90%.

«Ми з 2017 року почали змінювати систему, наповнювати її ресурсом, аби відновлювати дороги», – сказав Володимир Гройсман.

Він визнав, що критика якості доріг лунає щороку – після зими. «Але я просив би розмежувати (претензії). Зруйновані дороги які? Які не ремонтувалися. А відновлені нами дороги – в нормальному стані», – сказав Володимир Гройсман.

За його словами, принцип Уряду – оплачувати лише якісні дорожні роботи – є ключовим. «У нас є дві категорії доріг: відремонтовані дороги Гройсмана і ті, які ще треба відремонтувати. Щоправда, не треба вішати все, що залишилося з Радянського Союзу, і треба розмежовувати відповідальність – дороги загальнодержавні і місцеві, – сказав Глава Уряду. – У нас масштабні завдання на 2019 рік. До 2022 року ми відновимо сполучення між обласними центрами. В контексті відновлення доріг ми вже зробили більше, аніж будь-хто за всі роки незалежності. І зробимо більше».

Під час засідання Уряд схвалив низку рішень, які дозволять посилити політику відновлення доріг в Україні та підвищення відповідальності влади, передусім місцевої, та бізнесу за експлуатацію шляхів.

Глава Уряду також звернув увагу, що необхідні роботи для забезпечення проїзду шляхами вже відбуваються. А як тільки дозволить погода, розпочнуться масштабні проекти, які вже заплановані і готуються до виконання.

Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів України