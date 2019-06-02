Глава Уряду про монетизацію субсидій: Ми на правильному шляху підвищення соціального захисту людей

Надання житлових субсидій громадянам у готівковій формі, монетизація субсидій – це правильний крок на шляху підвищення соціального захисту людей та відповідального і ефективного споживання ресурсів. Про це сказав Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман під час наради з питань запровадження надання житлових субсидій у готівковій формі. Нарада пройшла під головуванням Президента України Петра Порошенка та Прем’єр-міністра.

Монетизація субсидій стала логічним продовженням системних кроків реформування сфери ЖКГ, енергетики та соціальної сфери. За планом субсидіанти, які оформили субсидії до січня 2019 року, отримають готівку вже у березні. Напрацьовано кілька способів надання громадянам коштів. Зекономлені завдяки ефективному споживанню ресурсів гроші залишатимуться у споживачів. І такий принцип працюватиме неодноразово.

Як зазначив Глава Уряду, Кабінет Міністрів сформував цілу систему надання субсидій. Вона стала важливою складовою політики енергетичної незалежності країни та соціального захисту людей. Але якщо раніше субсидії були безготівкові і їх рух можна було відслідкувати тільки на папері, тепер механізм ефективного використання коштів удосконалено.

Одночасно, сказав Прем’єр-міністр, увагу приділено питанню реального обліку ресурсів. Захмарні рахунки під будь-яким приводом, наголосив Володимир Гройсман, неприпустимі.

«Ми захистимо людей. Ми вийшли на якісні рішення. Розпочинаємо монетизацію. Система буде працювати. Ми на правильному шляху підвищення соціального захисту людей», – сказав Володимир Гройсман.

Довідково

Програма субсидій в Україні діє як ефективний спосіб допомоги вразливим верствам населення. У 2017 році в державі запроваджено механізм стимулювання економії газу та електроенергії протягом опалювального сезону. Так, у 2018 році такий стимул склав у грошовому вимірі близько 700 грн. Кількість домогосподарств, які отримали кошти, склала 1,3 млн. Також у 2018 році запроваджено Єдиний держреєстр отримувачів житлових субсидій. Цього року запланований старт Фонду енергоефективності, як інструмента поширення енергоощадних технологій.

Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів України