Глава Уряду про стан ринку енергоресурсів: Закритий клуб в енергосфері зруйновано

Уряд України спільно з Парламентом та експертним середовищем доклав чимало зусиль, аби максимально відкрити для всіх учасників сферу енергоресурсів та залучити нових гравців на цей важливий для нашої країни ринок. Про це сказав Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман під час участі у X ювілейному Міжнародному енергетичному форумі, який проходить цими днями в Києві.

«Ми створили можливості, в тому числі у сфері видобування газу, які забезпечують вільний доступ. Це нове законодавство, це включення в процес місцевих громад. Ми передали на місця частину рентних платежів. Ми забезпечили п’ятирічний мораторій на зміни рентних ставок і зменшили їх для нових свердловин».

Окрема сторінка, як зазначив Володимир Гройсман, - відкритість і прозорість роботи Державної служби геології та надр України. Так, для учасників ринку відкриті геологічні дані.

«У березні та квітні будуть відриті аукціони та конкурси на нові площі. Держгеонадра працює над тим, щоб будь-яка заявка була відкрита і публічна. Аби всі бачили, як відбуваються розгляд пропозицій і які рішення приймаються», - повідомив Володимир Гройсман.

Довідково

Кабінет Міністрів України розглядає розвиток енергетичної сфери України в контексті реалізації Енергетичної стратегії України на період до 2035 року. Однією з цілей стратегії є досягнення повної енергетичної незалежності, а також відкриття ринку газу в державі задля повного забезпечення ресурсом всіх категорій споживачів, а також залучення нових інвесторів та технологій видобутку.

За останні три роки Україна повністю ліквідувала імпорт газу з Російської Федерації та суттєво скоротила імпорт з інших джерел за рахунок впровадження технологій ефективного споживання ресурсів. На 30% зменшено залежність від постачання російського ядерного палива завдяки поставкам свіжого ядерного палива компанії Westinghouse. Зменшено залежність та споживання дефіцитного антрацитового вугілля. За період 2014-2018 років понад 500 тис. українських родин отримали «теплі» кредити на утеплення будинків на загальну суму понад 6 млрд грн.

У системі газовидобутку введено стимулююче оподаткування для буріння нових газових свердловин, проведено дерегуляцію дозвільної системи. Цього року держава планує запропонувати для розробки понад 40 ділянок загальною площею 20 тис. км2 на аукціонах та конкурсах. Для 12 проектів вже затверджено конкурсні умови.

Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів України