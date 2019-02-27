В Україні дозволили проектувати дитячі майданчики на дахах невеликих будівель

У нових змінах до ДБН Б.2.2-5:2011 «Благоустрій територій» введено можливість розміщувати дитячі майданчики на дахах напівпідземних і наземних споруд висотою до 15 м, але не більше 3 поверхів, за обов’язкового дотримання всіх необхідних вимог безпеки. Норма вступила в дію 1 жовтня 2018 року.

«Сьогодні у великих містах найбільша проблема районів зі щільною забудовою – це нестача місця. Місця, щоб побудувати окремий дитсадок для малечі, щоб розмістити парковку, побудувати сучасний майданчик для дітей чи зробити парк. Але жителі таких районів також повинні бути забезпечені комфортною інфраструктурою та благоустроєм. І тут потрібен передовий досвід та альтернативи, які успішно працюють закордоном і які можна запозичити. Наприклад, дитмайданчики на дахах невеликих будівель. Донедавна, щоб спроектувати такий майданчик, наприклад, навіть на даху підземного паркінгу, який майже не відрізняється за висотою від рівня землі, потрібно було отримувати відповідне відхилення від будівельних норм. Зараз цього вже не треба робити. Але за обов’язкового дотримання відповідних вимог безпеки та інших технічних норм», – зазначив заступник Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Лев Парцхаладзе.

Згідно із зміною розміщення дитячих майданчиків на дахах напівпідземних і наземних споруд дозволяється за умови обов’язкового дотримання безпечної експлуатації майданчика: обладнання його парапетом та захисною огорожею висотою 2 м, а також можливістю безбар’єрного доступу за допомогою ліфта або пандуса.

На території таких майданчиків заборонено розміщувати вентиляційні канали, антени, споруди мобільного та стільникового зв’язку. Каркаси захисної огорожі мають виготовлятися зварними, а блискавкозахист такого майданчика слід проектувати у відповідності з ДСТУ Б В.2.5-38 «Улаштування блискавкозахисту будівель і споруд».

Ще однією умовою розміщення такого майданчика на покрівлі будівлі є забезпечення відводу дощових та талих вод та за необхідності шумозахисту нижче розташованих приміщень.

Висота розміщення такого майданчика не повинна бути більшою ніж 15 м (але не більше 3 поверхів) від рівня підлоги першого поверху споруди або землі.

За словами Лева Парцхаладзе, ці зміни дозволять підвищити комфортні умови проживання для жителів та забезпечити їх необхідним благоустроєм території. До речі, такі дитмайданчики широко поширені у багатьох країнах Європи, таких як Німеччина, Данія, Фінляндія, а також в США, Канаді та Японії.

Зміну до ДБН було розроблено ДП «НДКТІМГ». Ознайомитись з нею можна за посиланням.

Державні будівельні норми (ДБН) – обов’язкові до виконання нормативні акти, які використовуються під час проектування нових та реконструкції існуючих будівель, кварталів, мікрорайонів відповідно до їх призначення.

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України