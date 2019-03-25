Національна поліція відсьогодні перейшла на посилений варіант несення служби

Загалом всі центральні органи виконавчої влади, що входять до системи Міністерства внутрішніх справ України, переведені на посилений режим за кілька днів до виборів. Про це йшлося сьогодні, 25 березня, під час міжвідомчої відеоселекторної наради за участі першого заступника Міністра внутрішніх справ Сергія Ярового та Голови Національної поліції України Сергія Князєва.

Сергій Яровий повідомив, що ще за кілька місяців до президентських виборів підрозділи МВС провели низку підготовчих заходів. Відтак для забезпечення правопорядку під час проведення виборів було відпрацьовано організацію та координацію роботи між всіма службами відомства на місцях.

«Ми забезпечили охорону 199 окружних виборчих дільниць. Залучено близько 400 поліцейських. Розпочав роботу міжвідомчий оперативний штаб. До його складу увійшли представники всіх підрозділів Міністерства, які відслідковують, аналізують ситуацію для прийняття відповідних рішень. Відсьогодні весь особовий склад Міністерства внутрішніх справ переводиться на посилений варіант несення служби», – зазначив Сергій Яровий.

Він також додав, що до забезпечення правопорядку під час волевиявлення громадян будуть залучатися понад 135,4 тисячі правоохоронців, з них понад 72,5 тисячі – саме поліцейських.

Голова Національної поліції України Сергій Князєв наголосив, що керівники структурних та територіальних підрозділів нестимуть персональну відповідальність за неналежне реагування на будь-які порушення під час виборів.

«Наголошую для керівників поліції на місцях: повна відповідальність за забезпечення безпеки під час волевиявлення громадян покладається саме на нас із вами. Тільки поліція несе відповідальність за безпековий процес. Ваша реакція на кожне порушення має бути миттєвою згідно із чинним законодавством», – акцентував глава Нацполіції.

Заступник Голови Нацполіції – керівник патрульної поліції Олександр Фацевич – зауважив, що ще напередодні виборів увага поліцейських має бути акцентована на двох етапах. Перший стосується перевезення бюлетенів з окружних до дільничних виборчих комісій, а другий – припинення правопорушень, які можуть бути скоєні у так званий «день тиші».

«Вже зараз організуйте дієву взаємодію з головами окружними та дільничними виборчими комісіями, уточніть час перевезення бюлетенів. Ми повинні повністю виключити випадки будь-яких неузгодженостей та припиняти правопорушення, пов’язані із виборчим процесом», – звернувся заступник Голови Нацполіції до поліцейських.

Всього з початку передвиборчої кампанії на території держави зареєстровано 3945 повідомлень про події, пов’язані з виборами. З них за 210 фактами відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Складено 613 адміністративних протоколів, проводиться перевірка щодо 755 повідомлень. Тільки за минулу добу на території держави зареєстровано 57 повідомлень. За чотирма фактами поліцейські відкрили кримінальні провадження.

Нагадаємо, заступник Голови Нацполіції Олександр Фацевич повідомив, що Нацполіція взяла під цілодобову охорону окружні виборчі комісії.

Національна поліція України