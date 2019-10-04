Глава Уряду вимагає проаналізувати ефективність забудови українських міст та районних центрів

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман вимагає проаналізувати ефективність забудови українських міст та районних центрів на предмет наявності достатньої кількості дитячих садочків, шкіл та інших об’єктів соціальної інфраструктури. Відповідне доручення Глава Уряду дав під час Координаційної ради з питань реформи освіти, що проходить сьогодні у Дніпрі.

«По всій країні будуються великі житлові масиви. Всі це бачимо. У мене питання – чому коли будуються квартири, поряд не будуються дитячий садочок, школа, поліклініка… Це серйозний розбір – коли громада дозволяє будувати житлові масиви і не контролює будівництво садочків й шкіл, це найвищий ступінь корупції та хабарництва. В будівництво квадратного метру житла кошти (на соціальні об’єкти) закладаються. Якщо цих об’єктів немає, я питаю: де кошти?», - наголосив Володимир Гройсман.

Глава Уряду дав два тижні на проведення аналізу і визначив координаторів процесу – Міністерство економічного розвитку й торгівлі та Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства.

«Я даю доручення – за два тижні проаналізувати всі обласні і районні центри, вивчити і показати статистику. Досить дурити людей. Квартири і магазини приносять прибутки забудовникам. І я не проти цих прибутків. Але де інфраструктура? Кошти на це є! Хай ніхто не ображається, не буду закривати очі, якщо не виправите ситуацію!» - додав Володимир Гройсман.

Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів України