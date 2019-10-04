Уперше в Україні запрацювала інтерактивна мапа автобусних маршрутів. Про це заявив Міністр інфраструктури України Володимир Омелян під час презентації інтерактивної мапи «Мережа автобусних маршрутів» сьогодні, 9 квітня 2019 року. У заході також взяли участь: Голова Державного агентства з електронного урядування Олександр Риженко, керівник проекту USAID/UK aid «Прозорість та підзвітність в державному управлінні та послугах/TAPAS» Петро Матіяшек, керівник напряму відкритих даних проекту TAPAS Катерина Оніліогву.

Володимир Омелян наголосив, що Міністерство інфраструктури системно працює над розвитком ринку автобусних перевезень і створенням найкращих умов для перевізників і пасажирів: «Сьогодні ми презентуємо новий сервіс. Уперше в Україні запрацювала інтерактивна мапа «Мережа автобусних маршрутів». Сервіс враховує інтереси пасажирів, а також сприяє більш прозорій роботі перевізників. Наша мета, щоб подорожі були комфортними, і для цього ми будуємо нові дороги, переходимо в інтерактивні інструменти. Тепер будь-хто зможе чітко отримати інформацію, які компанії і за якими маршрутами працюють у кожному конкретному місті чи селі. Люди отримують змогу спокійно спланувати свою подорож», − заявив Володимир Омелян.

Очільник Міністерства зауважив, що, незважаючи на всі зусилля Міністерства інфраструктури, все ще близько 30 – 40% перевізників працюють в тіні. За його словами, створення інтерактивної мапи − це суттєвий крок уперед для детінізації українського ринку автобусних перевезень.

«Ми переконані, що завдяки електронним інструментам, які ми запроваджуємо, а це Електронний кабінет перевізника, онлайн-реєстр всіх ліцензій, інтерактивна мапа автобусних перевезень, ми досягнемо мети − всі компанії будуть переходити в білу площину, платити чесно податки. Держава зможе чітко планувати транспортну карту України, планувати нові маршрути, розвивати нашу державу з точки зору мобільності населення. Бізнес отримає зручний інструмент для власного розвитку, прозорість і легкість комунікацій з державою», − підкреслив Володимир Омелян.

Міністр інфраструктури наголосив, що для покращення ситуації на ринку важливим є забезпечити прозорість роботи учасників, і цьому може сприяти сервіс «Мережа автобусних маршрутів»: «Це інтерактивний інструмент на основі відкритих даних, що надає детальну інформацію щодо міжобласних та міжнародних автобусних маршрутів в Україні. Сервіс не тільки показує автобусні маршрути та розклад руху, а й також дозволяє пасажирам отримати детальну інформацію щодо перевізників: хто обслуговує маршрути, яким автопарком володіє перевізник, термін дії дозволу на перевезення».

Міністр інфраструктури України наголосив, що презентована мапа автобусних маршрутів − це ще один інструмент для розвитку самих компаній-перевізників, адже якщо вони присутні на цій мапі, то, значить, легально працюють, а якщо немає, то про них ніхто не знатиме.

Володимир Омелян подякував Голові Державного агентства з електронного урядування Олександру Риженку, партнерам з проектів USAID/UK aid, TAPAS за спільну ефективну роботу.

Міністерство інфраструктури України