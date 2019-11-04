Уряд встановив гарантії оплати праці осіб, які будуть залучатись до суспільно корисних робіт в умовах воєнного стану

10 квітня 2019 року на засіданні Уряду прийнято постанову Кабінету Міністрів України „Про внесення змін до пункту 10 Порядку залучення працездатних осіб до суспільно корисних робіт в умовах воєнного стану”.

Згідно з прийнятим документом працівникам підприємств, які функціонують в умовах воєнного стану, за виконання суспільно корисних робіт забезпечуватиметься оплата відповідно до умов оплати праці, встановлених за професією (посадою), на яку їх зараховано, і розмір такої оплати не може бути нижчим від розміру середньої заробітної плати за основним місцем роботи.

Іншим працездатним особам за виконання суспільно корисних робіт у таких умовах забезпечуватиметься оплата відповідно до умов оплати праці, встановлених за професією (посадою), на яку їх зараховано, і розмір такої оплати при виконанні норми праці не може бути нижчим від розміру мінімальної заробітної плати, встановленого на дату нарахування оплати.

Міністерство соціальної політики України