11. 04. 2019
04071 м. Київ, а/с 110
тел/факс (044) 207-12-58
тел.моб   (066) 346-08-46
home1 search contacts

Уряд встановив гарантії оплати праці осіб, які будуть залучатись до суспільно корисних робіт в умовах воєнного стану

smaller text tool iconmedium text tool iconlarger text tool icon

10 квітня 2019 року на засіданні Уряду прийнято постанову Кабінету Міністрів України „Про внесення змін до пункту 10 Порядку залучення працездатних осіб до суспільно корисних робіт в умовах воєнного стану”.

Згідно з прийнятим документом працівникам підприємств, які функціонують в умовах воєнного стану, за виконання суспільно корисних робіт забезпечуватиметься оплата відповідно до умов оплати праці, встановлених за професією (посадою), на яку їх зараховано, і розмір такої оплати не може бути нижчим від розміру середньої заробітної плати за основним місцем роботи.

Іншим працездатним особам за виконання суспільно корисних робіт у таких умовах забезпечуватиметься оплата відповідно до умов оплати праці, встановлених за професією (посадою), на яку їх зараховано, і розмір такої оплати при виконанні норми праці не може бути нижчим від розміру мінімальної заробітної плати, встановленого на дату нарахування оплати.

Міністерство соціальної політики України

Back to Top
Newer news items:
Older news items:

Додати коментар

Захисний код
Оновити

Останні новини

Курси валют

 

 

Календар

< квітня 2019 >
П В С Ч П С Н
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          