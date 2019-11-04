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Уряд розширив перелік російських товарів, що заборонені до ввезення в Україну

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10 квітня Кабінет Міністрів ухвалив ініційовані Мінекономрозвитку рішення щодо розширення переліку товарів походженням з Російської Федерації, які заборонені до ввезення в Україну.

 Вказана заборона запроваджена Урядом України у відповідь на агресивні і дискримінаційні дії з боку Російської Федерації щодо закриття товарам походженням з території України доступу на російський ринок, а також на обмеження транзиту товарів з території України територією РФ.

Відтак ухвалені сьогодні Урядом постанови, зокрема, вводять заборону на ввезення в Україну таких груп товарів походженням з території РФ:

  • формалін, карбамідо-формальдегідний концентрат, карбамідо-формальдегідні смоли;
  • пружини для візків вантажних вагонів (циліндричні гвинтові зовнішні, циліндричні, гвинтові внутрішні);
  • електрична апаратура для комутації або захисту електричних кіл (реле), що використовується в пристроях залізничної автоматики господарства сигналізації та зв’язку;
  • провідники електричні для напруги понад 1000В;
  • банки для консервування (стерилізаційні банки), пляшки для харчових продуктів та напоїв з безбарвного скла та кольорового скла, інші скляні ємності.

«Заборона імпорту вказаних товарів походженням з Російської Федерації не призведе до виникнення дефіциту, оскільки значна частка виробничих потужностей окремих галузей є незадіяною. Разом з тим рішення Уряду сприятиме збільшенню обсягів власного виробництва української продукції та позитивно позначиться на виробничих і фінансових показниках українських підприємств відповідних галузей», - коментує рішення Уряду Степан Кубів.

Прийняте рішення також дозволить переорієнтацію експорту на внутрішній ринок склотари та диверсифікацію імпорту продукції, зокрема за рахунок збільшення торгівлі з країнами ЄС. У свою чергу це сприятиме інвестиційній активності українських компаній, дозволить українським виробникам зберегти існуючі та створити нові робочі місця, збільшити відрахування податків до бюджетів усіх рівнів.

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України

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