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Завдяки підтримці Уряду молодий фермер до 35 років може отримати до 40 тис. грн

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Державна підтримка сільськогосподарської галузі передбачає спеціальну бюджетну дотацію для молодих фермерів. Так, голова фермерського господарства віком до 35 років 1 раз на рік може отримати бюджетну субсидію до 40 тис. грн на розвиток свого господарства.

Про це зазначив заступник Міністра аграрної політики та продовольства України Віктор Шеремета в інтерв’ю одному з українських радіо та додав, що детально з програмами підтримки АПК на 2019 рік можна ознайомитись на спеціальному сайті, який присвячено виключно дотаціям – https://dotacii2019.minagro.gov.ua/ua.

«Важливою метою для Уряду і Мінагрополітики є забезпечення сталості державної підтримки. Але, разом з тим, ми реагуємо на виклики галузі і доповнюємо програми новими актуальними напрямами. Зокрема, йдеться про підтримку молодих фермерів, новостворених фермерських господарств, галузі бджільництва, відшкодування вартості обладнання для шокової заморозки ягід та інше», - зауважив Віктор Шеремета.

За словами заступника Міністра, Уряд надає бюджетну субсидію новоствореним фермерським господарствам у розмірі 3 тис. грн на 1 гектар (до 60 тис. грн) на одне фермерське господарство. Дотація надається у перші три роки після його створення для провадження сільськогосподарської діяльності. Отримані кошти господарство може витратити, наприклад, на паливо для проведення комплексу весняно-польових робіт.

Також Віктор Шеремета відзначив, що бджільництво є дуже перспективним напрямом сільськогосподарської галузі, тому цей напрям було додано до програми здешевлення кредитів для тваринників. Так, держава компенсує відсотки за банківськими кредитами, залученими для витрат, пов’язаних із здійсненням діяльності в галузях вівчарства, козівництва, бджільництва, звірівництва, кролівництва, шовківництва та аквакультури (рибництва) у розмірі 1,5 облікової ставки НБУ.

Крім того, у Мінагрополітики працюють над доповненням програми з підтримки розвитку фермерських господарств і кооперативів. Планується відшкодовувати кооперативам частину вартості обладнання іноземного виробництва для шокової заморозки ягід та виробництва продукції бджільництва.

Міністерство аграрної політики та продовольства України

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