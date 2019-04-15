Завдяки підтримці Уряду молодий фермер до 35 років може отримати до 40 тис. грн

Державна підтримка сільськогосподарської галузі передбачає спеціальну бюджетну дотацію для молодих фермерів. Так, голова фермерського господарства віком до 35 років 1 раз на рік може отримати бюджетну субсидію до 40 тис. грн на розвиток свого господарства.

Про це зазначив заступник Міністра аграрної політики та продовольства України Віктор Шеремета в інтерв’ю одному з українських радіо та додав, що детально з програмами підтримки АПК на 2019 рік можна ознайомитись на спеціальному сайті, який присвячено виключно дотаціям – https://dotacii2019.minagro.gov.ua/ua.

«Важливою метою для Уряду і Мінагрополітики є забезпечення сталості державної підтримки. Але, разом з тим, ми реагуємо на виклики галузі і доповнюємо програми новими актуальними напрямами. Зокрема, йдеться про підтримку молодих фермерів, новостворених фермерських господарств, галузі бджільництва, відшкодування вартості обладнання для шокової заморозки ягід та інше», - зауважив Віктор Шеремета.

За словами заступника Міністра, Уряд надає бюджетну субсидію новоствореним фермерським господарствам у розмірі 3 тис. грн на 1 гектар (до 60 тис. грн) на одне фермерське господарство. Дотація надається у перші три роки після його створення для провадження сільськогосподарської діяльності. Отримані кошти господарство може витратити, наприклад, на паливо для проведення комплексу весняно-польових робіт.

Також Віктор Шеремета відзначив, що бджільництво є дуже перспективним напрямом сільськогосподарської галузі, тому цей напрям було додано до програми здешевлення кредитів для тваринників. Так, держава компенсує відсотки за банківськими кредитами, залученими для витрат, пов’язаних із здійсненням діяльності в галузях вівчарства, козівництва, бджільництва, звірівництва, кролівництва, шовківництва та аквакультури (рибництва) у розмірі 1,5 облікової ставки НБУ.

Крім того, у Мінагрополітики працюють над доповненням програми з підтримки розвитку фермерських господарств і кооперативів. Планується відшкодовувати кооперативам частину вартості обладнання іноземного виробництва для шокової заморозки ягід та виробництва продукції бджільництва.

Міністерство аграрної політики та продовольства України