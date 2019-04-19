Володимир Кістіон: Газ дешевшає. Населення вправі теж платити менше

Сьогодні на газовому ринку України склалася надзвичайно сприятлива ситуація як для бізнесу, так і населення. Реформа ринку газу, яка впроваджується Урядом з 2017 року, дає перші позитивні для держави результати.

Здавалося б, що означають десятки прийнятих законодавчих актів у рамках імплементації головних енергетичних законів країни. Цифри говорять самі за себе. Якщо на початок 2016 року в Україні налічувалося 102 ліцензованих постачальників газу, то сьогодні тих, хто може постачати газ споживачам, в тому числі населенню напряму вже 539. У десятки разів зросла й кількість імпортерів газу – наразі їх уже 63.

Не злукавлю, якщо скажу, що на газовому ринку країни розвивається абсолютно здорова конкуренція. Вона дозволяє постачальникам природного газу вільно обирати оптового продавця палива, або імпортера газу, а споживачам купувати газ у того постачальника, який пропонує кращу якість послуги та привабливішу ціну.

Уряд нормативно закріпив таку можливість і у разі постачання газу для побутових споживачів. Постанова Кабінету Міністрів України № 867 від 19 жовтня 2018 р. не позбавляє постачальників природного газу, зокрема із спеціальними обов’язками, права вільно обирати оптового продавця природного газу для потреб їх господарської діяльності.

Простіше кажучи, сьогодні усі постачальники та підприємства теплокомуненерго мають право та реально можуть купувати газ у того оптового постачальника, який пропонує найнижчу ціну.

А Українська енергетична біржа шле позитивний сигнал ринку – на початку квітня газ на травень торгувався за ціною 6 800 гривень за тисячу кубометрів з урахуванням ПДВ. Це майже на 600 гривень менше від ціни, за якою НАК «Нафтогаз України» продавав свій газ у березні для потреб населення.

Назву речі своїми іменами. В Україні відбувається демонополізація ринку газу. Ще більшого масштабу вона зазнає завдяки запровадженій Урядом монетизації субсидій. Споживач з грошима на руках буде шукати кращого постачальника послуг. Постачальники нарешті почнуть конкурувати за споживача, підвищуватимуть якість обслуговування, особливо в умовах світової тенденції зниження цін на газ.

Вперше з часів української незалежності у споживачів, які невдоволені співпрацею зі своїм постачальником газу, з’явилася можливість перейти до іншого, який зараз на умовах вільної конкуренції має змогу і має право запропонувати нижчу ціну. Таке право також гарантоване постановою Кабінетут Міністрів України № 867.

Це може бути Укрпошта, яка присутня в кожному населеному пункті країни. Це може бути державний НАК «Нафтогаз України», обласні постачальники електроенергії, телекомунікаційні компанії, або новостворений маленький місцевий постачальник газу. Усі сьогодні мають змогу іти і говорити з населенням.

Адміністративні методи нав’язування споживачу постачальника газу, як цього прагне монополіст, суперечать реформі ринку газу. Є перелік тих постачальників, які не мають права відмовити населенню в постачанні газу. Серед таких підприємств і державна компанія НАК «Нафтогаз України».

Газ дешевшає, населення вправі теж платити менше. Щоб монополіст не перешкоджав вільному ринковому ціноутворенню, Уряд зобов’язав НАК «Нафтогаз України» продавати газ з урахування цінових трендів, тобто дешевше.

Якщо кон’юнктура газового ринку демонструє зниження цін на газ для промисловості, Нафтогаз зобов’язаний продавати для населення газ за ціною, що визначається як середньоарифметична ціна газу, за якою державна компанія пропонує газ промисловим споживачам за умови передоплати. Якщо ціна для промисловості зростає, Нафтогаз має продавати газ для населення за граничною ціною.

Уже за травень платіжка за газ для української сім’ї, може бути відчутно меншою. Той постачальник, який скористається сприятливою кон’юнктурою на газовому ринку, матиме вигоду не лише у короткостроковій, але й у довгостроковій перспективі. Адже саме населення є найбільшим споживачем газу в Україні.

Володимир Кістіон, Віце-прем’єр-міністр України.