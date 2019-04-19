ID-картку можна отримати 20 та 21 квітня, - ДМС

Державна міграційна служба України сприятиме тому, щоб громадяни України змогли реалізувати своє виборче право, маючи на руках паспорт громадянина України (ID-картку). Тому, з метою забезпечення видачі ID-карток, які доставлені до територіальних підрозділів Міграційної служби на території усієї України, у переддень та день другого туру виборів 20 та 21 квітня 2019 року буде організовано чергування працівників територіальних органів та підрозділів ДМС. Також працюватимуть центри обслуговування громадян «Паспортний сервіс».

Міграційна служба звернулася до ДП «Поліграфічний комбінат «Україна» з пропозицією розглянути можливість невідкладного виготовлення та персоналізації ID-карток для їх подальшої оперативної доставки до територіальних органів та підрозділів ДМС, як це було забезпечено під час першого туру виборів Президента України 31 березня.

Крім того, з метою своєчасного отримання ID-карток громадянами України, Міграційна служба звернулася до Центрів надання адміністративних послуг з пропозицією розглянути можливість організації роботи з видачі паспортів напередодні та у день проведення повторного голосування на чергових виборах Президента України. За наявною у Міграційної служби інформацією, більшість ЦНАП підтвердили наміри щодо роботи з видачі документів у день голосування.

Державна міграційна служба України