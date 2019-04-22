22. 04. 2019
04071 м. Київ, а/с 110
тел/факс (044) 207-12-58
тел.моб   (066) 346-08-46
home1 search contacts

Президент України підписав Указ «Питання європейської та євроатлантичної інтеграції»

smaller text tool iconmedium text tool iconlarger text tool icon

Президент України Петро Порошенко підписав Указ «Питання європейської та євроатлантичної інтеграції».

Глава держави затвердив План заходів з реалізації стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного договору з метою забезпечення незворотності європейського та євроатлантичного курсу України, відповідно до частини третьої статті 102 Конституції України.

Кабінет Міністрів України має забезпечити виконання разом із відповідними державними органами Плану заходів з реалізації стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного договору, затвердженого цим Указом, та щокварталу інформувати Президента України про хід виконання, а також звітувати щодо виконання зазначеного Плану заходів в установлені строки.

Згідно з Указом Секретарю Ради національної безпеки і оборони України доручено забезпечити розгляд на засіданні Ради національної безпеки і оборони України у травні 2019 року питання щодо проведення окремих оглядів, що включені до комплексного огляду сектору безпеки та подати за підсумками консультацій з представниками НАТО та держав-членів НАТО у другому півріччі 2019 року на розгляд Президентові України проекти законів про охорону секретної інформації та про розвідку.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Офіційне інтернет-представництво Президента України

Back to Top
Older news items:

Додати коментар

Захисний код
Оновити

Останні новини

Курси валют

 

 

Календар

< квітня 2019 >
П В С Ч П С Н
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          