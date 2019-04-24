Прем’єр-міністр: Ми поступово відходимо від ямкового ремонту і збільшуємо долю капітальних ремонтів доріг

Уряд України в рамках виконання програми капітального ремонту доріг на період до 2022 року ставить завдання зменшувати обсяги ямкового ремонту доріг і збільшувати долю капітального ремонту, який має гарантію якості. Про це сказав Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман під час перевірки стану дороги М-05 «Київ-Одеса» у Черкаській області. Це одна з найбільш аварійних ділянок траси. Тут відмовилися від ямкового ремонту і одразу почали капітальні роботи – демонтаж старого покриття і укладання нового шару асфальту за сучасними технологіями.

Коментуючи необхідність саме таких заходів, Глава Уряду нагадав, що цього року на ремонт доріг виділено 55 млрд грн, з них 14,7 млрд грн – на дороги місцевого значення.

«І ми розуміємо, що ямковий ремонт – це оперативний протиаварійний захід. Саме тому ми більше переходимо на поточний, середній і капітальний ремонти. І завдання – збільшувати саме капітальні ремонти, – сказав Володимир Гройсман. – Пройде час, ми зламаємо тенденцію (до проведення ямкового ремонту). Вже зараз в кожній області, фактично у кожному районі ведуться дорожні роботи, виходить техніка».

Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів України