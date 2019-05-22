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Цей Уряд був найефективнішим у проведенні ключових реформ, – Геннадій Зубко

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Боротися треба не за крісла, а за результат, який потрібний людям. Про це у прямому ефірі на ТК «Прямий» наголосив Віце-прем’єр-міністр–Міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко.

«Боротися за свій результат, якого ти досяг за 5 років, а для мене це децентралізація, кількість створених громад, збудовані об’єкти, дитячі садки та школи, якісні дороги і сучасне освітлення, розбудована інфраструктура, амбулаторії, – це і є відповідальність. Переходячи гірську річку, на середині зупинятися небезпечно. Потрібно рухатися далі. Тому мені важливо рухатися далі у тих реформах, якими я займаюся 5 років», – зазначив Геннадій Зубко.

Серед здобутків Уряду, яких вдалося досягти за 5 років, Віце-прем‘єр-міністр назвав європейську інтеграцію, імплементацію європейських директив у питаннях децентралізації, енергоефективності і дерегуляції, зменшення податкового навантаження на заробітну плату тощо.

«Цього ще недостатньо, але ці роки були найкращими і найдинамічнішими в розвитку України. І цей Уряд був найефективнішим у проведенні ключових реформ», – підкреслив Геннадій Зубко.

Служба Віце-прем'єр-міністра України

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