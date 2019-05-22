Прем’єр-міністр: Наш Уряд зламав тренд руйнації економіки і забезпечив її стабільність та зростання

Діючий Уряд України за три роки своєї діяльності виконав ключове завдання – зламав тренд руйнації економіки через цілу низку об’єктивних причин, передусім зовнішню агресію, і забезпечив стабільність та зростання. Про це сказав Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман під час засідання Уряду.

Він нагадав, що цього понеділка, 20 травня, він ухвалив рішення подати у відставку. І сьогодні, 22 травня, відповідна заява буде подана до Верховної Ради України. «Минулі три роки були важкими. Нам доводилося вирішувати складні і часом безпрецедентні проблеми. І ми завжди намагалися знайти правильні рішення. Одним з головних завдань, з яким ми впоралися, ми змінили тренд – від руйнації до зростання економіки. Ми почали рухатися, впроваджувати зміни», – сказав Глава Уряду.

За його словами, три роки – це значний термін, але він недостатній, аби повністю зняти проблеми, які накопичувалися в країні десятиліттями.

«Але ми маємо стабільність, економіка зростає. Валютні резерви досягли максимуму і дорівнюють 20 млрд дол. Ми втричі збільшили мінімальну зарплату, вдвічі – середню. Це початок, і ми маємо план, яким чином досягти подальших цілей», – сказав Володимир Гройсман.

Він підкреслив, що перед країною стоять багато загроз – і в безпековому секторі, і в енергетиці.

«Де б я не був, для мене Україна – не просто місце на карті. Попереду багато завдань. У мене є своє бачення майбутнього. Я вірю в те, що робив досі, і все буду робити, аби боротися за успіх України», – наголосив Володимир Гройсман.

Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів України