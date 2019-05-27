Глава Уряду про рішення Міжнародного трибуналу щодо українських моряків: Правда на нашому боці

Рішення Міжнародного трибуналу щодо негайного звільнення українських моряків і українських кораблів з російського полону - це доказ того, що правда на боці України. Про це сказав Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.

"Українські моряки і українські кораблі, захоплені в Азовському морі, мають повернутися додому. Це рішення Міжнародного трибуналу, і за це рішення ми боролися - коли наші моряки потрапили в полон. Їх життя, свобода і здоров`я - найвища цінність. Але сьогоднішнє рішення - це також і правова оцінка дій агресора. Правда на нашому боці. Агресор має це зрозуміти та, врешті-решт, понести заслужене покарання. Сподіваюсь, що наші хлопці якнайшвидше повернуться додому. А я завжди боротимусь за кожного українця, який потрапить у біду", - сказав Володимир Гройсман.

Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів України