Привітання Прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана з Днем Києва

Дорогі кияни і гості столиці!

Від імені Уряду та від себе особисто вітаю з Днем Києва!

Протягом віків древній Київ був безумовним культурним, економічним та політичним лідером українських державних утворень та одним з міст-лідерів Східної Європи. Сьогодні Київ – це місто, що стрімко розвивається та формує тренди для всієї країни, йде в ногу з часом і притягує до себе активних і цілеспрямованих людей.

Київ, як і тисячу років тому, залишається одним із значних економічних центрів європейського континенту. У столиці України формується майже чверть валового внутрішнього продукту нашої країни – більше, ніж у будь-якому її регіоні. Місто є безумовним локомотивом культурного розвитку країни – тисячі культурних ініціатив роблять Київ привабливим у сфері культурного туризму та створюють якісний культурний простір. Столиця України посідає провідні місця у рейтингах найкращих стартап-міст світу, залишаючи позаду визнаних світових лідерів. У місті сформувалась якісна бізнес-культура західного типу, діють сучасні стандарти, впроваджуються західні бізнес-моделі. Безумовно, іншим містам України є в чому рівнятися на Київ.

Уряд підтримує основні інфраструктурні проекти та інноваційні рішення міської влади. Впевнений, що подальше впровадження сучасних методів менеджменту буде запорукою майбутніх змін та формування якісного і комфортного простору для життя. Тому ми і надалі сприятимемо прогресивним ініціативам міста, адже розвиток Києва – це розвиток усієї країни.

Бажаю Києву подальшого зростання у руслі прогресивних європейських і світових тенденцій, добробуту і процвітання, затишку і краси!

З повагою

Прем’єр-міністр України Володимир ГРОЙСМАН