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Україна має утримувати репутацію відповідальної країни, – Володимир Гройсман про ризик невиконання фінзобов’язань

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Україна має утримувати репутацію відповідальної країни, яка поважає і виконує свої зобов’язання, а українцям не потрібні чергові кризи, спричинені невиправданими рішеннями. Про це сказав Прем’єр-міністр Володимир Гройсман, коментуючи ризики втрати темпів економічного зростання та невиконання фінансових зобов’язань країни.

«Вважаю, що навіть розмови про це (невиконання зобов’язань), не додають стабільності, – сказав Володимир Гройсман. – За три роки я не допустив жодної кризи. Наше завдання – добросовісно обслуговувати борги, займатися тим, аби економіка зростала».

Глава Уряду наголосив, що те боргове навантаження, яке зараз чинить великий тиск на бюджет – борги минулих періодів. Але саме цей Уряд має обслуговувати ці позики.

«Ми маємо тримати репутацію, що ми відповідальна країна, – сказав Володимир Гройсман. – А неплатежі – це глобальна криза і повернення в 90-ті роки минулого століття. Для українців криз вже достатньо. Від будь-яких дефолтів у першу чергу постраждають рядові українці… Головне завдання сьогодні – сильна економіка. Стратегія, яку обрав мій Уряд – щодо розумного управління боргом і забезпечення сталого зростання – виправдана».

Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів України

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