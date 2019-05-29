Уряд зробить усе для збереження стабільності в міжвиборчий період в Україні, – Олександр Саєнко

Уряд Володимира Гройсмана зробить усе необхідне для збереження стабільності в Україні, її захисту від викликів і загроз у міжвиборчий період незалежно від результатів голосування у Верховній Раді питання про їх відставку.

На цьому наголосив Міністр Кабінету Міністрів України Олександр Саєнко під час зустрічі з делегацією Європейського Союзу 28 травня.

«У четвер відбудеться голосування про відставку Прем’єр-міністра, за його заявою. Він зробив це, щоб ні у кого не було вражень, що Уряд та Прем’єр-міністр турбуються за свої посади. Але незалежно від того, яке рішення буде прийняте в четвер у Парламенті, я переконаний, що Прем’єр-міністр та Уряд зроблять все залежне, в тому чи іншому статусі, щоб зберегти стабільність в Україні та захистити людей від будь-яких кризових явищ у разі їх появи», – сказав він.

Олександр Саєнко підкреслив, що зараз в Україні є багато викликів, як політичних так і економічних, зокрема занепокоєння викликають розмови про проблеми з обслуговуванням боргів держави.

«Я вважаю, що навіть розмови про це є дуже болючими, в тому числі серед інвесторів, – сказав Міністр. – Треба разом визначити ті червоні лінії в передвиборчій риториці, які можуть вплинути на стабільність країни і продовження її стратегічного курсу».

У свою чергу Генеральний директор Директорату Європейської Комісії з питань сусідства та переговорів щодо розширення ЄС Крістіан Даніельссон наголосив, що для України дуже важливо продовжувати розпочаті реформи, зокрема в секторі децентралізації, державному та корпоративному управлінні, освіті, медицині, енергетиці тощо.

«Ми дуже високо цінуємо те, що було спільно зроблене в розрізі реформ в Україні. Було зроблено дуже багато роботи, й також багато залишилось зробити. Ми готові й надалі працювати разом з вами», – резюмував Крістіан Даніельссон.

Служба Міністра Кабінету Міністрів України