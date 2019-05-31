Мінрегіон вдосконалив будівельні норми щодо проектування культурних закладів в ТРЦ з урахуванням умов безпечної евакуації

У нових державних будівельних нормах (ДБН) щодо закладів культури та дозвілля були вдосконалені норми щодо проектування культурних та розважальних закладів із глядацькими залами, які знаходяться у торговельно-розважальних центрів (ТРЦ), в частині обов’язкового урахування необхідного часу для безпечної евакуації людей. Тобто чітко визначено, скільки має тривати евакуація людей з таких закладів у складі ТРЦ.

Це дозволить на 25% зменшити кількість травм під час евакуації і підвищити безпеку людей у разі надзвичайних ситуацій.

Нові ДБН будуть опубліковані найближчим часом, після чого орієнтовно через 3 місяці вступлять в силу.

“Час евакуації людини із окремої будівлі кінотеатру або кінотеатру у торговельному центрі відрізняється. Тому що окрім того, щоб безпосередньо вийти із глядацької зали, людині потрібно ще евакуюватися із будівлі ТРЦ, а це додаткові хвилини. Сьогодні в чинних нормах щодо закладів культури, які є застарілими, враховується лише час евакуації людей з окремих будівель кінотеатрів. Проте зараз більшість з них якраз проектуються у складі великих торговельно-розважальних центрів. Ми переглянули ці норми, щоб заклади культури у ТРЦ проектувалися безпечно та правильно, з дотриманням необхідних розрахунків щодо часу евакуації та пропускної можливості евакуаційних виходів. Бо це безпека людей”, – сказав заступник Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Лев Парцхаладзе.

Відповідно до пожежних вимог, при проектуванні закладів культури має бути дотриманий необхідний час евакуації людей. Він залежить від ступеня вогнестійкості споруди. Наприклад, евакуація з будівлі І та ІІ ступенів вогнестійкості має здійснюватися протягом 6 хвилин, ІІІ-ІV ступенів – 4 хвилин, V ступеня – 3 хвилин.

Лев Парцхаладзе пояснив, що у випадку проектування того ж кінотеатру у торговельно-розважальному центрі евакуація людей має здійснюватися так, щоб з приміщення кінотеатру можна було безпечно евакуюватися на вулицю протягом встановленого часу – від 3 до 6 хвилин залежно від ступеня вогнестійкості.

При цьому потрібно обов’язково враховувати пропускну можливість евакуаційних виходів – як із глядацьких залів кінотеатру, так і з самого торговельно-розважального центру. Це дозволить здійснювати евакуацію людей безпечно та без травмування.

Нові ДБН В.2.2-Х:201Х “Культурно-видовищні та дозвіллєві заклади” розроблені ПАТ “КиївЗНДІЕП” на заміну чинних ДБН 2005 року.

Довідково

Державні будівельні норми (ДБН) – обов’язкові до виконання нормативні акти, які використовуються під час проектування нових та реконструкції існуючих будівель, кварталів, мікрорайонів відповідно до їх призначення.

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України