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Глава Уряду доручив розслідувати причини катастрофи вертольоту Мі-8 на Рівненщині і виділити матеріальну допомогу сім’ям загиблих льотчи

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Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман доручив провести розслідування катастрофи вертольоту Мі-8МТВ-МСБ-1 (бортовий номер 638) військової частини А2595, проаналізувати її причини, а також опрацювати питання надання матеріальної допомоги сім’ям загиблих. Про це йдеться у дорученні керівництву Міністерства оборони України. Глава Уряду підписав відповідний документ.

Нагадаємо, вчора пізно ввечері у Рівненській області під час навчально-тренувального польоту впав вертоліт МІ-8 Сухопутних військ Збройних Сил України. Чотири члени екіпажу загинули.

Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів України

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