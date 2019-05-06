Глава Уряду вимагає найсуворішого покарання осіб, винних у вбивстві 5-річного Кирила Тлявова

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман вимагає найсуворішого покарання осіб, винних у вбивстві 5-річного жителя Київської області Кирила Тлявова. Про це Глава Уряду сказав, відкриваючи засідання Кабінету Міністрів. За його словами, життя не вернеш, але ця трагедія має сколихнути серця всіх українців.

«Справа честі, аби ті, хто скоїв вбивство, отримали найвищий ступінь покарання, передбачений законом. Дитини не повернеш. Я висловлюю щирі співчуття родині. Всім. Ця трагедія має сколихнути серця кожного з нас», – сказав Володимир Гройсман.

Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів України