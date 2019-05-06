Прем’єр-міністр ініціює створення міжвідомчої групи для перевірки формули встановлення ціни газу з боку «Нафтогазу»

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман ініціює створення міжвідомчої робочої групи, до якої увійдуть представники Рахункової палати, фіскальних служб та інших відомств, а також народні депутати, з метою перевірки процесу ціноутворення на газ з боку НАК «Нафтогаз України». Про це Глава Уряду сказав під час засідання Кабінету Міністрів. Він наголосив, що постійні маніпуляції з ціною на газ для населення, а також ситуація, коли вартість газу для промисловості є нижчою, аніж ціна для населення – вимагає втручання і подальшого роз’яснення.

«Сьогодні ми ухвалюємо рішення, яке їх (керівництво НАК «Нафтогаз України») поверне на землю. Вони накрутили ціни до 8800 (грн за тисячу кубометрів газу) по деяких регіонах. Знову будуть тикати пальцями, що це Уряд зробив чи хтось ще? Ні, це зробив «Нафтогаз»! І я наголошую, що ніхто це терпіти не буде. Ми говорили це неодноразово, – сказав Володимир Гройсман. – Що передбачає сьогодні ринкова ціна? Газ має коштувати в червні біля 8 тис. грн (за тисячу кубометрів), в липні 7700 грн, а не 8800 грн. Оце той коридор, який повністю відповідає ринковій ціні».

За словами Глави Уряду, одним з сьогоднішніх рішень Кабінету Міністрів стане зобов'язання НАК знизити ціни.

«І друге рішення – звернутися до Рахункової палати, АМКУ, ДФС, Аудиторської служби – створити спільну групу по перевірці формування ціни газу всередині «Нафтогазу». Якщо НАК не відкриє документи, почому вони купують газ, як транспортують, як калькулюють і продають, буду вважати, що вони приховують маніпуляції і фальсифікації формування ціни. Я наголошую на цьому! Має все бути відкрито, роз’яснено. Кожен контракт – відритий і зрозумілою мовою», – додав Володимир Гройсман.

Він також поставив вимогу керівництву НАК «Нафтогаз України» вже в найближчий час представити прогноз подальшого зниження ціни на газ – відповідно до світових ринкових тенденцій.

Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів України