Мінрегіон підвищив безпеку метрополітенів – норми почнуть діяти з вересня

Тепер при проектуванні метрополітенів мають обов’язково влаштовуватися автоматизовані системи раннього виявлення надзвичайних ситуацій. Це необхідно для швидкого виявлення можливих загроз безпеці людей та оперативного реагування для їх уникнення. Нові ДБН “Метрополітени”, в яких міститься ця норма, вступають в дію з 1 вересня цього року.

Про це повідомив заступник Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Лев Парцхаладзе.

“Ми живемо з вами у той час, коли технології та рішення дозволяють оперативно і в автоматичному режимі виявляти можливі несправності та загрози, реагувати на надзвичайні ситуації. Це дуже важливо для безпеки людей. Тому звичайно, що такі системи у першу чергу використовуються на важливих та стратегічних об’єктах, у місцях великого скупчення людей тощо. Метро якраз одне з таких. Тому у нових ДБН щодо метрополітенів прописано обов’язкову вимогу – передбачати ці системи при проектуванні нових або реконструкції існуючих станцій та інших споруд метро. Норма почне діяти у вересні”, – зазначив він.

Автоматизовані системи раннього виявлення надзвичайних ситуацій полягають в облаштуванні на об’єкті спеціальних датчиків контролю деформації будівельних конструкцій. Вони дозволяють автоматично виявляти загрози виникнення надзвичайної ситуації, наприклад, тріщину в стіні або ризик загоряння, після чого оперативно сповіщають про це на диспетчерський пункт. Крім цього, такі системи максимально виключають вплив людського фактора на виявлення загроз, що також сприяє підвищенню безпеки.

Автоматичні установки для раннього виявлення надзвичайних ситуацій розраховані на можливе виявлення пожеж, замикань, затоплень, обвалів та інших ситуацій природного і техногенного походження. Вони влаштовуються відповідно до вимог ДБН В.2.5-76:2014 “Автоматизовані системи раннього виявлення загрози виникнення надзвичайних ситуацій та оповіщення населення”.

Також у нових ДБН розширені вимоги до пожежної безпеки та пожежогасіння в метрополітенах. Так, оновлено і вдосконалено системи пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей, системи протидимного захисту та підпору повітря, автоматизації та диспетчеризації протипожежних систем.

Нові ДБН розроблені ДП “Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій” на заміну чинних наразі ДБН з 2010 року. Вони поширюються на проектування та будівництво нових, реконструкцію, капітальний ремонт та технічне переоснащення існуючих ліній, окремих споруд та пристроїв метрополітену.

Нові норми опубліковані і вступають в дію з 1 вересня 2019 року.

Державні будівельні норми (ДБН) – обов’язкові до виконання нормативні акти, які використовуються під час проектування нових та реконструкції існуючих будівель, кварталів, мікрорайонів відповідно до їх призначення.

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України