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лава Уряду про ситуацію із забрудненням річки Рось: Ситуація контрольована

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Ситуація, спричинена виливом хімікатів у річку Рось, є контрольованою, всі служби працюють злагоджено і ведуть моніторинг ситуації. Про це сказав Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, спілкуючись із пресою у Вінницькій області.

«ДСНС, Держпродспоживслужба – всі працюють над моніторингом стану можливого забруднення. Але за моєю інформацією, ситуація контрольована, загроз немає, всі служби працюють над тим, аби моніторити ситуацію і вживати необхідних заходів. Вважаю, що треба дотримуватися інструкцій ДСНС, – і все буде нормально», - сказав Володимир Гройсман.

Глава Уряду прокоментував оновлену інформацію від ДСНС.

"Щойно отримав інформацію від Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС. Наразі небезпеки для питного водопостачання міст, які здійснюють водозабезпечення з річки Рось, немає. Міські водоканали можуть працювати у штатному режимі", - повідомив Володимир Гройсман.

Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів України

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