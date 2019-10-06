Зупинити зараз реформу децентралізації – як зупинити потяг на повному ходу, – Володимир Гройсман

Запроваджену Урядом України реформу децентралізації – передачі на місця повноважень та фінансових ресурсів – потрібно закріпити на конституційному рівні, аби не було загроз прикрити реформу і зупинити рух громад до об’єднання, зростання і розвитку. Про це сказав Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман під час зустрічі з головами об’єднаних територіальних громад Вінницької області. Нагадаємо, область є одним з лідерів об’єднання – тут сформовані вже 35 громад із запланованих 59 громад. За словами Володимира Гройсмана, вінницький досвід – один з найкращих для країни.

«Там, де люди активні і хочуть змін, з’являються нові парки, садочки, оновлюються дороги, школи, лікарні. Фінансові ресурси вже тут. Тепер потрібно правильно їх використовувати, – сказав Володимир Гройсман. – Нам потрібно зараз завершити децентралізацію. Захистити її – в тому числі змінами в Конституцію. Буду максимально підтримувати громади… Зупинити зараз децентралізацію – це, як зупинити потяг на повному ходу».

Глава Уряду наголосив, що один з плюсів реформи – розвиток невеликих міст. В обласних центрах, наголосив Володимир Гройсман, бюджети розвитку – це мільярди гривень. Натомість малі міста потребують уваги. «Я буду підтримувати такі місця», – сказав Володимир Гройсман.

Довідково

З початку впровадження реформи – з 2014 року – місцеві бюджети зросли з 70 млрд грн до майже 270 млрд грн. У власність громад передано 1,5 млн га земель сільськогосподарського призначення.

Змінилася структура бюджетів і система прийняття рішень. Як наголошував Глава Уряду, наступний крок реформи – долучати людей до розпорядження ресурсами і впливу на розвиток. За його словами, вся карта України в 2020 році має бути заповнена кордонами об’єднаних громад – з новими можливостями і системою управління.

У січні поточного року Кабінет Міністрів у рамках продовження реформи представив своє бачення подальшого територіального устрою України. За планом передбачається формування 100 спроможних районів і 1600-1800 спроможних громад, закріплення фінансової самодостатності місцевого самоврядування, формування ефективної системи управління, упорядкування системи державного контролю без дублювання функцій.

Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів України