Якість будівництва нових асфальтобетонних доріг буде підвищуватися – нові будівельні норми вступають в дію з вересня

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України оновило державні будівельні норми щодо проектування доріг загального користування. Зокрема, введена рекомендаційна вимога – застосовувати модифіковані бітуми при укладанні асфальтобетонного покриття на більшості трас. Це дороги І-ІІ категорій, а також інших категорій міжнародного і національного значення.

За підрахунками експертів, такі зміни дозволять до 20% підвищити строк служби доріг з асфальтобетонним покриттям, покращити їх міцність та надійність в цілому.

“Впроваджуємо вимоги, щоб нові українські дороги з асфальтобетону будувалися якіснішими та надійнішими. Рекомендована норма – проектувати траси із застосуванням модифікованих бітумів при укладанні 2-х верхніх шарів дорожнього покриття. Це дозволить зробити дороги більш міцними, довговічними і стійкими до перепадів температур, що для України є дуже актуальним. Якщо сьогодні середній строк служби доріг складає близько 10 років, то завдяки цим змінам вони прослужать ще на 2-3 роки більше. При тому, що влаштування такого більш ефективного покриття на дорогах обійдеться до 10% дорожче”, – сказав заступник Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Лев Парцхаладзе.

Згідно зі змінами у ДБН, при розробленні проектної документації на будівництво автомобільних доріг І-ІІ категорії та автомобільних доріг інших категорій міжнародного та національного значення, при варіанті нежорсткого дорожнього одягу, рекомендується передбачати дорожнє покриття із щебенево-мастикового асфальтобетону на бітумах, модифікованих полімерами або комплексом добавок, а верхнього шару основи дорожнього одягу — із асфальтобетону на модифікованих бітумах.

Завдяки своїм фізичним властивостям вони не піддають руйнуванню дорожнє покриття під впливом різних температур, характеризуються високою тепло- та морозостійкістю, а також еластичністю.

Зміни у ДБН В.2.3-4-2015 “Автомобільні дороги. Частина І. Проектування. Частина II. Будівництво” розроблені ДП “ДерждорНДІ” та вступають в дію з 1 вересня.

Державні будівельні норми (ДБН) – обов’язкові до виконання нормативні акти, які використовуються під час проектування нових та реконструкції існуючих будівель, кварталів, мікрорайонів, вулиць і доріг відповідно до їх призначення.

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України