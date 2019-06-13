Нові робочі місця і потужний середній клас – рішення проблеми міграції, – Володимир Гройсман

Створення сотень тисяч нових робочих місць і формування потужного середнього класу – людей, які працюють в Україні і отримують достойну заробітну плату, – це рішення проблеми міграції і основа економічного розвитку країни. Про це сказав Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман. Глава Уряду сьогодні, 13 червня, перебуває з робочою поїздкою у Рівненській області. Одна з тем зустрічей – розвиток промислового потенціалу регіону. В рамках поїздки Володимир Гройсман відвідав підприємство «Т-Стиль» – одне з найбільших виробництв вітчизняної легкої промисловості. На підприємстві працює 1150 людей. Середня зарплата швачки – 15,5 тис. грн, а закрійника – 22 тис. грн. За словами Володимира Гройсмана, така політика мотивації персоналу дає позитивний ефект, адже сприяє зростанню якості і продуктивності праці, а відтак збільшує конкурентоздатність кінцевого продукту.

«Одне із наших спільних завдань – створення сотень тисяч нових робочих місць. Створення потужного середнього класу, який працює і має можливості задовольнити свої потреби», – сказав Володимир Гройсман.

У цьому контексті він також наголосив на важливості підтримки бізнесу, який чесно працює, виплачує заробітні плати, сплачує податки. «В кожній регіональній поїздці я намагаюся відвідувати великі і малі підприємства, спілкуватися з працівниками, керівництвом. Я чую проблеми, бачу шляхи їх вирішення. Я вдячний керівникам, які сумлінно працюють самі і створюють умови для плідної роботи для своїх підлеглих. Таких людей і такі підприємства ми підтримували і будемо підтримувати», – сказав Прем’єр-міністр.

Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів України