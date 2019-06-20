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Уряд спрямував понад 380 млн грн на «теплі кредити» для ОСББ, – Геннадій Зубко

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Уряд спрямував 380,6 млн грн на виконання програми «теплі кредити» для ОСББ. Це дасть можливість отримати кредити близько 230 тисячам родин.

Про це на засіданні Уряду повідомив Віце-прем’єр-міністр - Міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко.

«Завдяки збільшенню фінансування програми для ОСББ у 2019 році ще близько 3 тисяч ОСББ (понад 230 тисяч сімей) зможуть скористатися «теплими кредитами», а загальний обсяг кредитів, які зможуть залучити ОСББ, сягне понад 760 млн грн», - підкреслив Геннадій Зубко.

За словами урядовця, за час роботи програми «теплі кредити» нею скористалися майже 600 тисяч родин. Паралельно їй працює 140 муніципальних програм, що забезпечують від 10% до 30% співфінансування енергозберігаючих заходів, а також програма IQЕnergy, яку фінансує Європейський банк реконструкції і розвитку. Також у цьому році запрацював Фонд енергоефективності, і перші 15 ОСББ тестують процедури Фонду енергоефективності та впроваджують проекти з модернізації будинків. У подальшому Фонд зможе опрацьовувати близько 3000 заявок на рік.

Служба Віце-прем'єр-міністра України

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