Уряд спрямував понад 380 млн грн на «теплі кредити» для ОСББ, – Геннадій Зубко

Уряд спрямував 380,6 млн грн на виконання програми «теплі кредити» для ОСББ. Це дасть можливість отримати кредити близько 230 тисячам родин.

Про це на засіданні Уряду повідомив Віце-прем’єр-міністр - Міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко.

«Завдяки збільшенню фінансування програми для ОСББ у 2019 році ще близько 3 тисяч ОСББ (понад 230 тисяч сімей) зможуть скористатися «теплими кредитами», а загальний обсяг кредитів, які зможуть залучити ОСББ, сягне понад 760 млн грн», - підкреслив Геннадій Зубко.

За словами урядовця, за час роботи програми «теплі кредити» нею скористалися майже 600 тисяч родин. Паралельно їй працює 140 муніципальних програм, що забезпечують від 10% до 30% співфінансування енергозберігаючих заходів, а також програма IQЕnergy, яку фінансує Європейський банк реконструкції і розвитку. Також у цьому році запрацював Фонд енергоефективності, і перші 15 ОСББ тестують процедури Фонду енергоефективності та впроваджують проекти з модернізації будинків. У подальшому Фонд зможе опрацьовувати близько 3000 заявок на рік.

Служба Віце-прем'єр-міністра України