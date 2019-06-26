Павло Петренко: Уряд Гройсмана встановив граничні тарифи на тепло та гарячу воду

Cьогодні Кабінет Міністрів підтримав розроблену за дорученням Володимира Гройсмана ініціативу Мін’юсту #ЧеснаПлатіжка. Проект запроваджує граничну ціну за опалення на рівні 1400 грн за гігакалорію та запускає інформаційну кампанію «Я маю право на чесну платіжку». Про це повідомив Міністр юстиції Павло Петренко.

За словами очільника Мін’юсту, питання вартості комунальних платежів надзвичайно важливе і болісне для абсолютної більшості українців. Через непрозорість формування тарифів на опалення та безвідповідальність чиновників на місцях, які відповідають за ціноутворення, вартість тепла у різних областях України суттєво відрізняється. Не зважаючи на те, що вартість газу для всіх однакова, ціни на тепло і теплу воду значно відрізняються і подекуди перевищують 2 тис. грн.

«Для нас з вами, як споживачів, цікавим і важливим є сума, яка стоїть у платіжці. Громадяни України не повинні переплачувати за повітря і за неефективність місцевих постачальників послуг. Саме тому Кабінет Міністрів зафіксував економічно обґрунтовану граничну вартість тепла на рівні 1400 грн», - зазначив Міністр юстиції.

За попередніми оцінками зниження тарифів по всій країні становитиме близько 14%, а в окремих містах люди платитимуть менше на 40%.

Також Кабінет Міністрів, за ініціативи Володимира Гройсмана, прийняв постанову для врегулювання ціни на гарячу воду по всій Україні. Після прийняття документа максимальний тариф для населення становить 83 грн за кубометр гарячої води для осель з рушникосушарками та 75 грн за 1 кубічний метр – у разі відсутності сушарок.

Павло Петренко наголосив, що Кабінет Міністрів має повне право вводити економічно обґрунтовану ціну, оскільки постачальники є місцевими монополіями.

«Уряд виконує свою пряму функцію державного цінового регулювання і захисту прав споживачів – мільйонів українців, які не мають бути жертвами маніпуляцій місцевої «комунальної мафії», - зауважив він.

За його словами, Міністерство юстиції за дорученням Уряду оприлюднить список всіх теплопостачальників з інформацією про їх реальних власників, щоб українці бачили, хто конкретно наживається на переплатах за тепло і теплу воду.

Він підкреслив: щоб донести інформацію про урядову ініціативу до громадян, Мін’юст разом з системою безоплатної правової допомоги запускає інформаційну кампанію «Я маю право на чесну платіжку».

«Розроблені матеріали містять чіткі покрокові алгоритми дій, які допоможуть українцям захистити свої права споживача житлово-комунальних послуг. Ми пояснюємо, як діяти в разі отримання нечесної платіжки і як домогтися перерахунку вартості опалення. Міністерство юстиції, наші юристи й адвокати є вашими партнерами. Тож, якщо ви й далі отримуватимете несправедливі платіжки, звертайтеся до наших центрів та бюро безоплатної правової допомоги. Вам допоможуть відновити справедливість», - наголосив Павло Петренко.

Міністерство юстиції України