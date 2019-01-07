Внесення змін до Конституції щодо децентралізації остаточно відмежують Україну від пострадянського минулого, – Геннадій Зубко

Внесення змін до Основного Закону щодо децентралізації остаточно розмежують нас з пострадянським минулим, у якому Україна перебувала ще зайвих 27 років. Ми переходимо до європейських принципів управління, повністю передаючи повноваження місцевому самоврядуванню. Про це Віце-прем’єр-міністр – Міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко заявив у прямому ефірі на 5 каналі.

«Всі, вже майже 28 років незалежності, ми знали, що є Конституція, як Основний Закон, і, можливо, він якимось чином впливає на життя кожної людини. Але сьогодні, як ніколи, Конституція визначає майбутнє – наших дітей, онуків і України в цілому», – наголосив Геннадій Зубко.

За його словами, зміни до Конституції щодо курсу на євроінтеграцію та безпекової політики і вступу у НАТО дійсно визначили майбутнє України. Це країна з демократичними принципами управління. Але країні наразі необхідно закцентуватись на змінах до Конституції, яких вимагає життя, на які очікували українці і які вже пройшли перші читання та були проголосовані. Це зміни, які стосуються реформи децентралізації.

Саме вони (зміни), за словами Віце-прем’єр-міністра, дадуть змогу остаточно віддати повноваження на місця, закріпити їх за місцевим самоврядуванням і головне - закріпити на місцях відповідальність. «Файл із життєво необхідними змінами до Конституції важить 133 кілобайти, але масштаб змін, які у ньому закладені, величезний», – наголосив Геннадій Зубко.

Він зазначив, що зараз країна перебуває у політичному турбулентному періоді, у настільки експресивній виборчій кампанії, коли кожен каже про те, що знизить ціну на газ, розміри тарифів чи зробить усе, щоб повернути заробітчан.

«Але мені незрозуміло – як?! У мене ж є відповіді на ці питання: якщо йде мова про тарифи, то є лише один шлях їх зниження – це енергоефективність. Це тепломодернізація, це отримання допомоги від держави у співфінансуванні проектів. Бо все інше, безпідставне і нереальне, лише забирає майбутнє наших дітей. Адже те, що ми не зробимо зараз, доведеться надолужувати їм», – підкреслив урядовець.

З нагоди свята Геннадій Зубко привітав українців з Днем Конституції. «Конституція набула нового значення для кожного українця! Цивілізаційний курс в ЄС та безпековий курс в НАТО напряму впливатимуть на життя кожного з нас, наших дітей та онуків. Так само, як і зміни до Конституції в частині децентралізації, які так сьогодні необхідні нашій країні, назавжди змінять Україну, зробивши її демократичною європейською державою! Успіхів, зростання, миру і добра Україні і кожній родині!» – наголосив у зверненні Геннадій Зубко.

Служба Віце-прем'єр-міністра України